Klopp tái xuất dẫn dắt tuyển Đức

Chỉ ít ngày sau cú sốc bị loại ngay từ vòng 32 đội World Cup 2026, tuyển Đức chuẩn bị bước sang một kỷ nguyên mới.

Klopp chuẩn bị tái xuất băng ghế chỉ đạo.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, HLV Jurgen Klopp chấp nhận lời mời từ Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB). Hai bên hiện chỉ còn hoàn tất những điều khoản cuối cùng trong hợp đồng trước khi nhà cầm quân 59 tuổi đặt bút ký để thay thế Julian Nagelsmann.

Trước đó, DFB xác nhận Nagelsmann từ chức sau thất bại gây thất vọng trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026. Giải đấu tiếp tục đánh dấu sự sa sút của "Cỗ xe tăng" khi họ chưa thắng một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup nào kể từ chức vô địch năm 2014.

Ngay sau thông báo chia tay của Nagelsmann, DFB cũng xác nhận sẽ xúc tiến đàm phán với Klopp. Theo Liên đoàn Bóng đá Đức, cựu HLV Liverpool bày tỏ thiện chí tiếp quản đội tuyển quốc gia.

Ít ngày trước, Klopp vẫn cố gắng hạ nhiệt những tin đồn liên quan đến chiếc ghế nóng. Tuy nhiên, nhà báo Romano xác nhận chiến lược gia người Đức thay đổi quyết định và sẵn sàng trở lại băng ghế chỉ đạo.

Sau khi rời Liverpool, Klopp đảm nhận vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull. Dù được các CLB lớn liên hệ, ông nhiều lần khẳng định chưa muốn trở lại công việc huấn luyện ở cấp CLB vì áp lực quá lớn của lịch thi đấu.

Dẫn dắt đội tuyển quốc gia được xem là lựa chọn phù hợp hơn với Klopp ở thời điểm hiện tại. Nếu không có biến động vào phút chót, một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Đức sẽ sớm bắt đầu sứ mệnh đưa "Die Mannschaft" trở lại vị thế vốn có sau nhiều năm chìm trong khủng hoảng.

Highlights Đức 1-1 Paraguay (luân lưu 3-4) Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.