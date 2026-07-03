Tuyển Đức trả phí khổng lồ để mời Klopp

Liên đoàn Bóng đá Đức được cho là phải chi một khoản tiền rất lớn nếu muốn đưa Jurgen Klopp rời Red Bull để dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026.

Klopp sẽ khiến DFB mất một khoản tiền lớn để thoả thuận với phía Red Bull. Ảnh: Reuters.

Sau khi tuyển Đức dừng bước ở World Cup 2026 và HLV Julian Nagelsmann quyết định từ chức, Jurgen Klopp được cho là tiến rất gần đến chiếc ghế nóng. Tuy nhiên, theo Bild, hành trình đưa chiến lược gia 59 tuổi trở lại băng ghế huấn luyện sẽ không hề dễ dàng. Hiện Klopp giữ vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull và còn hợp đồng đến hết năm 2029.

Dù thỏa thuận giữa hai bên không quy định điều khoản giải phóng, tập đoàn nước tăng lực được cho là sẽ yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) trả một khoản phí rất lớn mới chấp nhận để cựu thuyền trưởng Liverpool ra đi.

Con số cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng truyền thông Đức nhận định DFB sẵn sàng cân nhắc nếu thực sự quyết tâm bổ nhiệm Klopp. Từ năm 2027, đội tuyển Đức sẽ nhận khoảng 100 triệu euro mỗi năm từ hợp đồng tài trợ trang phục mới với Nike, nguồn tài chính được kỳ vọng giúp họ đủ khả năng theo đuổi các mục tiêu hàng đầu.

Trước đó, theo nguồn tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Klopp đã sẵn sàng nhận lời mời khi DFB chính thức tiếp cận, dù vẫn giữ thái độ thận trọng sau thất bại của "Die Mannschaft" tại World Cup.

Chỉ ít ngày trước, Klopp còn từ chối bàn sâu về khả năng dẫn dắt đội tuyển quê hương: "Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Tôi hiểu vì sao tên mình được nhắc tới khi đội tuyển cần HLV mới, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để nói về chuyện ấy."

Klopp được xem là một trong những HLV thành công nhất bóng đá Đức. Ông khởi nghiệp tại Mainz, sau đó tạo nên kỷ nguyên huy hoàng cùng Borussia Dortmund trước khi gặt hái đỉnh cao với Liverpool, nổi bật là chức vô địch Champions League mùa giải 2018/19.

Highlights Đức 1-1 Paraguay (luân lưu 3-4) Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.