Biến động lớn ở tuyển Đức

Bóng đá Đức đứng trước một cuộc cải tổ mạnh mẽ sau thất bại gây sốc trước Paraguay tại World Cup 2026.

Tuyển Đức có cuộc cách mạng toàn diện. Ảnh: Reuters.

Việc bị loại sớm khiến "Die Mannschaft" đối mặt với hàng loạt thay đổi về lực lượng cũng như ban huấn luyện, mở ra giai đoạn chuyển giao được đánh giá là lớn nhất trong nhiều năm qua.

Theo Bild, một loạt cựu binh giàu kinh nghiệm đã đi đến hồi kết trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nhóm này bao gồm hai thủ môn Manuel Neuer và Oliver Baumann, các tiền vệ Leon Goretzka và Pascal Gross, hậu vệ Antonio Rudiger cùng tiền đạo Leroy Sane. Tất cả được cho là đã chơi trận cuối cùng trong màu áo đội tuyển Đức.

Nếu điều này trở thành hiện thực, đội bóng sẽ chia tay những gương mặt từng góp công lớn trong nhiều chiến dịch quốc tế suốt gần một thập kỷ.

Không chỉ thay đổi về nhân sự, chiếc ghế của HLV Julian Nagelsmann cũng đang lung lay dữ dội. Thành tích gây sốc tại World Cup 2026 khiến chiến lược gia 38 tuổi đứng trước nguy cơ bị sa thải hoặc buộc phải rời cương vị sau giải đấu. Liên đoàn Bóng đá Đức đang cân nhắc phương án thay thế nhằm nhanh chóng đưa đội tuyển trở lại quỹ đạo.

Jurgen Klopp được nhắm cho ghế HLV trưởng. Ảnh: Reuters.

Ứng viên sáng giá nhất cho vị trí thuyền trưởng là Jurgen Klopp. Nhà cầm quân người Đức được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới nhờ kinh nghiệm dày dạn và phong cách huấn luyện giàu năng lượng. Nếu được bổ nhiệm, Klopp sẽ gánh trọng trách tái thiết đội tuyển hướng tới các mục tiêu dài hạn.

Trong khi đó, Joshua Kimmich vẫn được xem là hạt nhân của tuyển Đức trong giai đoạn chuyển giao. Tiền vệ giàu kinh nghiệm nhiều khả năng tiếp tục giữ băng đội trưởng và trở thành đầu tàu dẫn dắt thế hệ cầu thủ mới.

Với sự kết hợp giữa những tài năng trẻ và một thủ lĩnh dày dạn như Kimmich, bóng đá Đức hy vọng sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để tìm lại vị thế của một trong những cường quốc hàng đầu thế giới.

Highlights Đức 1-1 Paraguay (luân lưu 3-4) Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.