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Thể thao World Cup 2026

Nagelsmann rời tuyển Đức

  • Thứ sáu, 3/7/2026 13:11 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Quyết định từ chức của Julian Nagelsmann được đưa ra sau trận thua Paraguay tại World Cup 2026 và những rạn nứt nội bộ liên quan đến vợ, bạn gái các cầu thủ.

Julian Nagelsmann từ chức ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Đức.

Nhà cầm quân 38 tuổi rời ghế nóng kèm khoản bồi thường trị giá 6 triệu bảng sau khi Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đưa ra tối hậu thư yêu cầu ông từ bỏ vị trí. Hiện tại, cựu huấn luyện viên Liverpool, Jurgen Klopp, được liên hệ chặt chẽ để tiếp quản nhằm vực dậy đội bóng sau giai đoạn khủng hoảng.

Quyết định này là kết quả của cuộc họp khẩn kéo dài ba giờ tại trụ sở DFB ở Frankfurt vào thứ Năm vừa qua. Tại đây, Nagelsmann bị chất vấn gay gắt về các quyết định chiến thuật sai lầm và việc để "không khí gia đình" xâm nhập quá sâu vào đội bóng.

Trước đó, sau trận thua Paraguay tại vòng 32 đội World Cup 2026 trên chấm luân lưu đầy may rủi hôm 30/6, cựu huấn luyện viên Bayern Munich từng tuyên bố bản thân "không phải người thích bỏ chạy". Tuy nhiên, đối mặt áp lực từ ban lãnh đạo về một cuộc thay máu triệt để, ông được khuyên nên tự nguyện từ chức để giữ lại danh dự.

Bằng việc rời đi vào thời điểm này, Nagelsmann chính thức khép lại kế hoạch dẫn dắt "Die Mannschaft" tại EURO trong hai năm tới. Sự ra đi của ông đánh dấu một trong những giai đoạn biến động nhất của bóng đá Đức, khi những lùm xùm hậu trường lấn át cả các vấn đề chuyên môn.

Highlights Đức 1-1 Paraguay (luân lưu 3-4) Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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