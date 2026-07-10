Messi đi bộ hơn 4 km mỗi trận ở World Cup

Dù không chạy quá nhiều tại World Cup 2026, siêu sao Lionel Messi vẫn đạt hiệu quả thi đấu đáng kinh ngạc.

Messi nằm trong nhóm tiền đạo chạy ít nhất World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu thống kê sau 5 trận đấu tại giải, Messi mới chỉ di chuyển tổng cộng 35,87 km, tương đương trung bình 6,88 km mỗi trận. Điều đáng chú ý là trong quãng đường này, có tới 4,41 km là đi bộ.

Messi cũng chỉ bứt tốc tổng cộng 631 m và thực hiện trung bình khoảng 23 pha nước rút mỗi trận, những con số thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của các cầu thủ tấn công tại World Cup 2026.

Ở trận gặp Ai Cập, Messi di chuyển 8,28 km, còn trước Áo là 7,90 km. Đây tiếp tục là những con số khá khiêm tốn đối với một cầu thủ thi đấu trên hàng công tại giải năm nay.

Messi vẫn nguy hiểm dù không chạy nhiều. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ về điều này, Messi thừa nhận nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các đồng đội. Siêu sao 39 tuổi cho biết toàn đội luôn sẵn sàng bù đắp phần khối lượng vận động mà anh không còn đảm nhận như trước.

"Tôi có mặt trên sân nhờ các đồng đội. Tôi biết họ luôn nỗ lực nhiều hơn ở những thời điểm tôi chạy ít. Họ làm điều đó bằng cả trái tim và hoàn toàn tự nhiên vì đó là điều họ muốn", Messi chia sẻ sau chiến thắng trước Ai Cập.

Không phải tham gia nhiều vào khâu phòng ngự, Messi tỏ ra vượt trội ở mọi chỉ số tấn công. Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 với 8 pha lập công, đồng thời đạt điểm đánh giá trung bình 8,7. Bên cạnh đó, thủ quân Argentina cũng dẫn đầu về số bàn thắng từ ngoài vùng cấm, số bàn thắng từ các quả đá phạt trực tiếp và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) trung bình lên tới 1,09 mỗi trận.

Những thống kê đặc biệt này một lần nữa cho thấy Messi không cần chạy nhiều để tạo ra sự khác biệt. Kinh nghiệm, khả năng chọn vị trí, nhãn quan chiến thuật cùng kỹ năng xử lý bóng xuất sắc giúp M10 luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm để định đoạt trận đấu.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.