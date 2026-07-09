Rắc rối khiến MU chưa chiêu mộ Ederson

Thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson của Manchester United được cho là đang xuất hiện những diễn biến đáng chú ý.

Ederson có tiền sử chấn thương.

Hồi tháng trước, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận MU sẽ chi 34 triệu bảng phí chuyển nhượng, kèm 3,85 triệu bảng phụ phí để đưa Ederson từ Atalanta về Old Trafford. Tuy nhiên, thương vụ bị đình trệ khi tiền vệ người Brazil bất ngờ được triệu tập vào phút chót tham dự World Cup 2026.

Theo truyền thông Brazil, sau khi đội tuyển Brazil dừng bước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, MU lại cân nhắc kỹ hơn trước khi hoàn tất thương vụ Ederson. Mối quan tâm lớn nhất của "Quỷ đỏ" xuất phát từ chấn thương sụn chêm đầu gối mà tiền vệ sinh năm 1999 gặp phải ở mùa giải trước.

Chấn thương này từng khiến Ederson phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng trước khi nhanh chóng trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đây là dạng chấn thương không nên xem nhẹ vì có thể ảnh hưởng lâu dài đến phong độ cũng như tuổi thọ sự nghiệp của một cầu thủ.

Thương vụ Ederson nguy cơ đổ bể. Ảnh: Reuters.

Đối với chấn thương sụn chêm, đội ngũ y tế thường phải lựa chọn giữa hai phương án điều trị. Cách đầu tiên là cắt bỏ phần sụn bị tổn thương (meniscectomy), giúp cầu thủ hồi phục nhanh hơn, thường chỉ mất từ 4 đến 8 tuần để thi đấu trở lại. Dù vậy, phương pháp này đồng nghĩa với việc loại bỏ một phần lớp sụn có vai trò hấp thụ lực cho khớp gối, từ đó làm tăng nguy cơ phát sinh các vấn đề về đầu gối trong tương lai.

Phương án còn lại là khâu phục hồi sụn chêm (meniscus repair). Đây được xem là giải pháp bảo vệ khớp gối tốt hơn về lâu dài, nhưng thời gian hồi phục có thể kéo dài từ 4 đến 9 tháng, gây ảnh hưởng đáng kể đến quá trình thi đấu của cầu thủ.

Chính vì vậy, MU được cho là muốn tiến hành thêm các cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu tại trung tâm huấn luyện Carrington trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" muốn xác định rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương, xem xét liệu đầu gối của Ederson có tiềm ẩn nguy cơ tái phát hay không.

Sự thận trọng này cho thấy MU không muốn mạo hiểm với bất kỳ bản hợp đồng nào, đặc biệt là những cầu thủ có tiền sử chấn thương như Ederson.

Video cầu thủ MU ghi bàn ở World Cup 2026 Sáng 15/6, Amad Diallo ghi bàn duy nhất giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 thuộc bảng E World Cup 2026.