Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Rắc rối khiến MU chưa chiêu mộ Ederson

  • Thứ năm, 9/7/2026 06:58 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson của Manchester United được cho là đang xuất hiện những diễn biến đáng chú ý.

Ederson có tiền sử chấn thương.

Hồi tháng trước, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận MU sẽ chi 34 triệu bảng phí chuyển nhượng, kèm 3,85 triệu bảng phụ phí để đưa Ederson từ Atalanta về Old Trafford. Tuy nhiên, thương vụ bị đình trệ khi tiền vệ người Brazil bất ngờ được triệu tập vào phút chót tham dự World Cup 2026.

Theo truyền thông Brazil, sau khi đội tuyển Brazil dừng bước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, MU lại cân nhắc kỹ hơn trước khi hoàn tất thương vụ Ederson. Mối quan tâm lớn nhất của "Quỷ đỏ" xuất phát từ chấn thương sụn chêm đầu gối mà tiền vệ sinh năm 1999 gặp phải ở mùa giải trước.

Chấn thương này từng khiến Ederson phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng trước khi nhanh chóng trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đây là dạng chấn thương không nên xem nhẹ vì có thể ảnh hưởng lâu dài đến phong độ cũng như tuổi thọ sự nghiệp của một cầu thủ.

MU anh 1

Thương vụ Ederson nguy cơ đổ bể. Ảnh: Reuters.

Đối với chấn thương sụn chêm, đội ngũ y tế thường phải lựa chọn giữa hai phương án điều trị. Cách đầu tiên là cắt bỏ phần sụn bị tổn thương (meniscectomy), giúp cầu thủ hồi phục nhanh hơn, thường chỉ mất từ 4 đến 8 tuần để thi đấu trở lại. Dù vậy, phương pháp này đồng nghĩa với việc loại bỏ một phần lớp sụn có vai trò hấp thụ lực cho khớp gối, từ đó làm tăng nguy cơ phát sinh các vấn đề về đầu gối trong tương lai.

Phương án còn lại là khâu phục hồi sụn chêm (meniscus repair). Đây được xem là giải pháp bảo vệ khớp gối tốt hơn về lâu dài, nhưng thời gian hồi phục có thể kéo dài từ 4 đến 9 tháng, gây ảnh hưởng đáng kể đến quá trình thi đấu của cầu thủ.

Chính vì vậy, MU được cho là muốn tiến hành thêm các cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu tại trung tâm huấn luyện Carrington trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" muốn xác định rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương, xem xét liệu đầu gối của Ederson có tiềm ẩn nguy cơ tái phát hay không.

Sự thận trọng này cho thấy MU không muốn mạo hiểm với bất kỳ bản hợp đồng nào, đặc biệt là những cầu thủ có tiền sử chấn thương như Ederson.

Video cầu thủ MU ghi bàn ở World Cup 2026 Sáng 15/6, Amad Diallo ghi bàn duy nhất giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 thuộc bảng E World Cup 2026.

Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester

1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.

Duy Luân

MU Ederson MU Atalanta Brazil

    Đọc tiếp

    Morocco co the khien Phap run chan hinh anh

    Morocco có thể khiến Pháp run chân

    2 giờ trước 05:40 9/7/2026

    0

    HLV Philippe Troussier đánh giá Pháp mạnh hơn, nhưng cảnh báo Morocco đủ khả năng kéo "Les Bleus" vào một trận tứ kết đầy áp lực.

    Neymar can nhac giai nghe hinh anh

    Neymar cân nhắc giải nghệ

    57 phút trước 06:22 9/7/2026

    0

    Sau khi chia tay tuyển Brazil ở World Cup 2026, Neymar được cho là nghiêm túc cân nhắc giải nghệ vì kiệt sức về tinh thần và thất vọng.

    Tin xau luc luong khien tuyen Anh lo lang hinh anh

    Tin xấu lực lượng khiến tuyển Anh lo lắng

    58 phút trước 06:22 9/7/2026

    0

    Trước thềm trận tứ kết World Cup 2026 với Na Uy, tuyển Anh đối mặt bài toán nhân sự nan giải khi có đến ba trụ cột đối diện nguy cơ vắng mặt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý