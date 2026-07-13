Nhà vô địch World Cup 2022 không về Argentina

Paulo Dybala vừa gia hạn hợp đồng với AS Roma đến năm 2027, đồng nghĩa Boca Juniors sẽ không thể đưa tiền đạo này trở lại thi đấu ở quê nhà Argentina.

Dybala quyết định chưa rời châu Âu trong hè 2026. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo người Argentina sẽ ở lại sân Olimpico ít nhất đến tháng 6/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, qua đó chấm dứt những đồn đoán về khả năng hồi hương khoác áo Boca Juniors.

Dù Roma chưa đưa ra thông báo chính thức, báo chí Italy đồng loạt đưa tin mọi thủ tục gia hạn giữa hai bên đã hoàn tất. Ban lãnh đạo đội bóng và Dybala đạt thỏa thuận từ nhiều tuần trước nhưng chờ khép lại năm tài chính mới tiến hành ký kết.

Theo thỏa thuận mới, chân sút 32 tuổi chấp nhận giảm đáng kể mức lương để tiếp tục đồng hành cùng Roma. Đổi lại, anh có cơ hội cùng đội bóng thủ đô Italy góp mặt ở UEFA Champions League, đấu trường mà Dybala từng tham dự liên tiếp trong màu áo Juventus, bao gồm trận chung kết mùa 2016/17 gặp Real Madrid.

Quyết định này cũng khiến kế hoạch tái hợp giữa Dybala và Leandro Paredes tại Boca Juniors phải tạm gác lại. Trước đó, HLV Rodolfo Arruabarrena được cho đã trực tiếp gọi điện thuyết phục nhà vô địch World Cup 2022 gia nhập đội bóng Argentina ngay sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, Dybala vẫn ưu tiên tiếp tục thi đấu tại châu Âu.

Nguồn tin từ Argentina cho biết Boca đã sớm nhận ra thương vụ gần như không thể hoàn tất nên chủ tịch Juan Roman Riquelme không tiếp tục đàm phán với tiền đạo sinh năm 1993. Dẫu vậy, đội chủ sân La Bombonera vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Dybala trong tương lai. Nếu không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm với Roma, cựu sao Juventus có thể trở thành mục tiêu của Boca vào hè năm sau.

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