CLB TP.HCM I tiến sát chức vô địch

Thắng Hà Nội I 3-0 ở lượt trận thứ 10, CLB TP.HCM I tạo khoảng cách 6 điểm ở ngôi đầu giải bóng đá nữ VĐQG 2026.

CLB TP.HCM I tạo khoảng cách 6 điểm ở ngôi đầu sau chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

CLB TP.HCM I giành lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch sau chiến thắng thuyết phục trước Hà Nội I chiều 3/8.

Trận đấu được xem là chung kết sớm khi hai đội đứng đầu bảng xếp hạng. TP.HCM I nhập cuộc chủ động, nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đội khách. Phan Thị Trang và Alves lần lượt bỏ lỡ cơ hội, khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng.

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 51. Thu Thảo tận dụng cơ hội trong vùng cấm, ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng, TP.HCM I thi đấu thanh thoát hơn và liên tục gây sức ép. Phút 63, K’Thủa đón đường chuyền thuận lợi của Huỳnh Như, dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Huỳnh Như suýt ghi bàn ở phút 76 với cú sút xa đưa bóng trúng cột. Hai phút sau, K’Thủa hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho TP.HCM I.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có 25 điểm sau 9 trận, hơn Hà Nội I 6 điểm. TP.HCM I vẫn bất bại, ghi 30 bàn và mới để thủng lưới 3 lần.

Ở trận đấu cùng giờ, TP.HCM II hòa Hà Nội II 2-2 trong thế thiếu người. Hà Nội II dẫn 2-0, nhưng Trà My và Hoài Lương lần lượt lập công, giúp đội chủ nhà giữ lại một điểm.

Trong trận đấu còn lại, PP Hà Nam thắng Than KSVN 2-0 nhờ các bàn của Hồng Huế và Gia Lương trong hiệp hai.