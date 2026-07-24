CLB Hà Nội I tăng tốc ở cuộc đua vô địch

CLB Hà Nội I, TP.HCM I và Thái Nguyên T&T cùng giành trọn 3 điểm ở lượt 8 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 chiều 24/7.

CLB Hà Nội I duy trì sức ép trong cuộc đua vô địch sau chiến thắng 3-0 trước Hà Nội II.

Hà Nội I tiếp tục bám sát cuộc đua vô địch sau chiến thắng 3-0 trước Hà Nội II trên sân Hà Đông. Với lực lượng và kinh nghiệm vượt trội, đội bóng của HLV Đặng Quốc Tuấn nhanh chóng kiểm soát thế trận, liên tục gây sức ép lên phần sân đối thủ.

Phút 24, Đỗ Thị Ánh Mỹ tạo dấu ấn bằng pha đi bóng vượt qua ba hậu vệ Hà Nội II, trước khi dứt điểm tinh tế mở tỷ số. Đến phút 43, Nguyễn Thị Thanh Nhã tận dụng khoảng trống trước vùng cấm, tung cú sút quyết đoán giúp Hà Nội I bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn.

Thế trận một chiều được duy trì trong hiệp hai. Phút 61, Phạm Hải Yến thực hiện thành công quả đá phạt, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội I. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô tiếp tục duy trì sức ép lên TP.HCM I trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu.

Trên sân Ngãi Giao, TP.HCM I thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng đội bóng cùng thành phố TP.HCM II với tỷ số 6-0.

K’Thủa mở tỷ số ở phút 17, trước khi Lê Hoài Lương nhân đôi cách biệt vào cuối hiệp một. Sau giờ nghỉ, TP.HCM I gia tăng sức ép và ghi thêm bốn bàn nhờ công của Nguyễn Thị Thùy Linh, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh, Alves và Huỳnh Như.

Chiến thắng đậm giúp TP.HCM I tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi không chỉ duy trì hiệu suất ghi bàn cao mà còn cho thấy chiều sâu đội hình với sáu cầu thủ khác nhau lập công.

Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên T&T ngược dòng đánh bại Phong Phú Hà Nam 2-1 trên sân Hà Nam.

Đội chủ nhà vượt lên từ phút 10 nhờ pha lập công của Nguyễn Thị Hồng Huế. Tuy nhiên, Thái Nguyên T&T kiên trì đẩy cao đội hình trong hiệp hai và được đền đáp bằng cú đúp của Nguyễn Thị Bích Thùy ở các phút 63 và 76.

Ba điểm trên sân khách giúp đội bóng xứ chè tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu, đồng thời duy trì vị thế trong cuộc đua huy chương.

Sau lượt 8, TP.HCM I và Hà Nội I tiếp tục tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý ở nhóm đầu, trong khi Thái Nguyên T&T vẫn giữ khoảng cách đủ gần để gây sức ép lên hai ứng viên vô địch.