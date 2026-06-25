Thái Nguyên T&T thắng kịch tính

Thái Nguyên T&T ngược dòng đánh bại Than KSVN 4-3 ở lượt trận thứ 2 giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2026 chiều 25/6.

Than KSVN thua tiếc nuối 3-4 trước Thái Nguyên T&T sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Hai trận còn lại của lượt trận thứ 2 giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra chiều 25/6 với các cặp Hà Nội II gặp TP.HCM I và Than KSVN gặp Thái Nguyên T&T. Tâm điểm là màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa Than KSVN và Thái Nguyên T&T.

Than KSVN nhập cuộc tốt và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ pha dứt điểm của Hải Yến. Bàn thua sớm buộc Thái Nguyên T&T đẩy cao đội hình. Phút 10, từ quả đá phạt của Bích Thùy, hàng thủ Than KSVN lúng túng và đưa bóng về lưới nhà, giúp Thái Nguyên T&T gỡ hòa 1-1.

Sau bàn gỡ, đội bóng của HLV Văn Thị Thanh chơi hưng phấn hơn, nhưng Than KSVN vẫn cho thấy khả năng tận dụng cơ hội. Phút 23, Hải Yến lập cú đúp với cú sút xa ngoài 30 m, đưa đội bóng vùng mỏ vượt lên 2-1. Trước khi hiệp một khép lại, Bích Thùy ghi bàn ở phút 43, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T tiếp tục nắm thế chủ động. Phút 76, Bích Thùy dứt điểm đẹp mắt sau đường chuyền của Minh Chuyên, nâng tỷ số lên 3-2. Không lâu sau, ngoại binh của Thái Nguyên T&T đánh đầu ghi bàn, giúp đội khách dẫn 4-2.

Than KSVN rút ngắn tỷ số xuống 3-4 ở phút 90+2, nhưng không thể tránh thất bại. Với chiến thắng này, Thái Nguyên T&T tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Ở trận còn lại, TP.HCM I thắng Hà Nội II 2-0. Thu Xuân mở tỷ số ngay phút thứ 8. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, đội đương kim vô địch phải chờ đến phút 89 mới có bàn thứ hai nhờ công Thùy Linh. Kết quả này giúp TP.HCM I tạm lấy lại ngôi đầu bảng.