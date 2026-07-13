Lợi thế đầu tiên của tuyển Anh trước Argentina

Argentina bước vào bán kết World Cup 2026 với bất lợi đáng kể về thời gian hồi phục và số phút thi đấu so với tuyển Anh.

Tuyển Anh có màn chạm trán lịch sử với Argentina ở bán kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Dù cùng phải trải qua 120 phút ở tứ kết để giành vé vào bán kết World Cup 2026, Argentina được đánh giá chịu nhiều sức ép về thể lực hơn so với tuyển Anh trước màn đối đầu tại Atlanta vào ngày 16/7.

Đội tuyển của HLV Lionel Scaloni vượt qua Thụy Sĩ 3-1 sau hiệp phụ. Đây đã là lần thứ hai Argentina phải đá thêm giờ ở vòng knock-out, sau trận thắng Cape Verde tại vòng 1/16. Trong khi đó, tuyển Anh chỉ mới trải qua một trận kéo dài quá 90 phút, khi đánh bại Na Uy 2-1 ở tứ kết hôm 12/7.

Trận đấu giữa tuyển Anh và Na Uy diễn ra sớm hơn 4 tiếng so với cặp Argentina - Thụy Sĩ. Truyền thông Argentina lo ngại việc nhà đương kim vô địch có ít thời gian hồi phục hơn đối thủ trước khi hai đội gặp nhau.

Theo TyC Sports, ban huấn luyện của Scaloni sẽ ưu tiên tối đa các biện pháp phục hồi thể lực thay vì tăng khối lượng tập luyện trong những ngày còn lại. Với quỹ nghỉ chưa đầy 4 ngày giữa hai trận đấu, khả năng hồi phục của các trụ cột được xem là yếu tố quyết định.

Dẫu vậy, tuyển Anh cũng không hoàn toàn chiếm ưu thế. Xét về hành trình di chuyển, đội bóng của HLV Thomas Tuchel là tuyển phải bay nhiều nhất trong số bốn đội vào bán kết.

Trong suốt giải đấu, "Tam sư" liên tục di chuyển giữa nhiều thành phố như Dallas, Boston, New York/New Jersey, Atlanta, Mexico City và Miami trước khi trở lại đại bản doanh tại Kansas City.

Tổng quãng đường di chuyển nội địa của tuyển Anh lên tới khoảng 17.500 km, cao nhất trong nhóm bốn đội còn lại. Vì thế, cuộc chạm trán tại Atlanta không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch, mà còn là bài kiểm tra về khả năng phục hồi và thích nghi sau một hành trình khắc nghiệt ở World Cup 2026.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.