Argentina thoát án phạt của FIFA

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ không xử phạt tuyển Argentina sau màn ăn mừng gây tranh cãi trong phòng thay đồ của họ sau trận thắng Ai Cập hôm 7/7.

Tuyển Argentina liên tiếp gây tranh cãi ở World Cup 2026.

Sau màn ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đăng tải đoạn video ghi lại cảnh các cầu thủ ăn mừng trong phòng thay đồ. Tại đây, toàn đội hát ca khúc La Cuarta Estrella (Ngôi sao thứ 4), bài hát được xem là "quốc ca" của người hâm mộ Argentina trên hành trình chinh phục World Cup.

Đáng chú ý, lời bài hát có đoạn nhắc đến một chủ đề nhạy cảm. Tuy nhiên, theo Daily Mail, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới xác định không mở cuộc điều tra hay áp dụng bất kỳ hình thức kỷ luật nào với đội bóng của HLV Lionel Scaloni.

Quyết định tạo ra nhiều ý kiến trái chiều bởi trước đó, FIFA áp dụng hàng loạt quy định rất nghiêm ngặt tại World Cup 2026. Dù vậy, FIFA cho rằng màn ăn mừng của tuyển Argentina không vi phạm các quy định kỷ luật hiện hành.

Việc FIFA không xử lý Argentina gây chú ý bởi các tranh cãi xoay quanh nhà đương kim vô địch vẫn chưa có hồi kết. Tiền đạo Mostafa Ziko của Ai Cập tuyên bố World Cup 2026 bị "dàn xếp" để đối thủ bảo vệ ngôi vương, trong khi HLV Hossam Hassan cho rằng FIFA muốn giữ Lionel Messi ở lại giải đấu vì mục đích thương mại.

Đội bóng Nam Mỹ khả năng chạm trán tuyển Anh ở bán kết. Điều kiện là Argentina phải vượt qua Thụy Sĩ, còn Anh đánh bại Na Uy tại tứ kết. Cả hai trận này diễn ra trong ngày 12/7.

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.