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Thể thao World Cup 2026

Argentina thoát án phạt của FIFA

  • Thứ sáu, 10/7/2026 09:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ không xử phạt tuyển Argentina sau màn ăn mừng gây tranh cãi trong phòng thay đồ của họ sau trận thắng Ai Cập hôm 7/7.

Tuyển Argentina liên tiếp gây tranh cãi ở World Cup 2026.

Sau màn ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đăng tải đoạn video ghi lại cảnh các cầu thủ ăn mừng trong phòng thay đồ. Tại đây, toàn đội hát ca khúc La Cuarta Estrella (Ngôi sao thứ 4), bài hát được xem là "quốc ca" của người hâm mộ Argentina trên hành trình chinh phục World Cup.

Đáng chú ý, lời bài hát có đoạn nhắc đến một chủ đề nhạy cảm. Tuy nhiên, theo Daily Mail, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới xác định không mở cuộc điều tra hay áp dụng bất kỳ hình thức kỷ luật nào với đội bóng của HLV Lionel Scaloni.

Quyết định tạo ra nhiều ý kiến trái chiều bởi trước đó, FIFA áp dụng hàng loạt quy định rất nghiêm ngặt tại World Cup 2026. Dù vậy, FIFA cho rằng màn ăn mừng của tuyển Argentina không vi phạm các quy định kỷ luật hiện hành.

Việc FIFA không xử lý Argentina gây chú ý bởi các tranh cãi xoay quanh nhà đương kim vô địch vẫn chưa có hồi kết. Tiền đạo Mostafa Ziko của Ai Cập tuyên bố World Cup 2026 bị "dàn xếp" để đối thủ bảo vệ ngôi vương, trong khi HLV Hossam Hassan cho rằng FIFA muốn giữ Lionel Messi ở lại giải đấu vì mục đích thương mại.

Đội bóng Nam Mỹ khả năng chạm trán tuyển Anh ở bán kết. Điều kiện là Argentina phải vượt qua Thụy Sĩ, còn Anh đánh bại Na Uy tại tứ kết. Cả hai trận này diễn ra trong ngày 12/7.

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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