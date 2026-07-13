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Thể thao

Roy Keane mỉa mai cha Haaland

  • Thứ hai, 13/7/2026 09:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Roy Keane vừa có những bình luận đầy mỉa mai nhắm vào Alf-Inge Haaland sau khi cha của Erling Haaland chỉ trích trọng tài sau trận đấu giữa tuyển Anh và Na Uy.

Roy Keane đáp trả những chỉ trích trọng tài của Alf-Inge Haaland.

Sự việc bắt đầu khi cha của tiền đạo Haaland công khai bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội về kết quả trận đấu giữa Na Uy và Anh tại tứ kết World Cup 2026. Đại diện Bắc Âu để thua với tỷ số chung cuộc 1-2 và chính thức bị loại.

Ông cho rằng đội tuyển quê hương bị trọng tài chính Clement Turpin "tước đoạt" bàn thắng thứ hai một cách bất công. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo thuộc biên chế Manchester City phạm lỗi với Elliot Anderson và từ chối pha lập công.

Quá bức xúc, ông Haaland đăng tải thông điệp mỉa mai trên mạng xã hội, gửi lời chúc mừng đến cả Bellingham và trọng tài vì cho rằng cả hai phối hợp để loại Na Uy. Đáp lại, Roy Keane đưa ra những lời lẽ công kích nhắm thẳng vào đối thủ cũ.

Huyền thoại Manchester United ám chỉ rằng những phán xét trên là thiếu căn cứ: "Anh ta dường như luôn uống rượu trong các trận đấu. Nếu bạn đang uống rượu, bạn sẽ nhìn nhận trận đấu theo một cách hoàn toàn khác".

Màn đáp trả này của Keane đẩy căng thẳng lên cao, chuyển từ tranh cãi chuyên môn về VAR sang một cuộc công kích cá nhân. Huyền thoại Manchester United cho rằng việc đổ lỗi cho trọng tài chỉ là cái cớ cho sự thất vọng sau trận đấu.

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Huy Trưởng

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