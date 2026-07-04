Roy Keane đã đúng về Lisandro Martinez

Từng nghĩ đến chuyện giải nghệ sau chấn thương nặng, Lisandro Martinez trở lại bằng màn trình diễn toàn diện trước Cape Verde và cho thấy vì sao anh ngày càng quan trọng với ĐTQG.

Messi ghi bàn, nhưng Lisandro Martinez là người mở ra khoảnh khắc khiến Argentina tạo khác biệt.

Lisandro Martinez từng ở rất gần ý nghĩ dừng lại. Trung vệ Argentina thừa nhận cân nhắc chuyện giải nghệ sau khi dính chấn thương dây chằng chéo trước năm ngoái.

Đó không phải lời than vãn nhất thời của một cầu thủ vừa gặp biến cố, mà là cảm giác kiệt quệ của người đi qua quá nhiều nỗi đau thể chất.

Từ vực sâu chấn thương đến lý do phải đứng dậy

Martinez từng gặp những chấn thương nghiêm trọng khác, trong đó có lần gãy xương bàn chân. Nhưng chấn thương dây chằng chéo trước vẫn là cú đánh nặng nhất. Anh gọi đó là điều “tồi tệ nhất trong tất cả”. Trong tháng đầu tiên sau biến cố, Martinez thừa nhận có lúc không còn muốn chịu đựng thêm nữa.

Với một cầu thủ xây dựng lối chơi bằng sự quyết liệt, tốc độ áp sát và những pha tranh chấp không khoan nhượng, chấn thương như vậy không chỉ làm đau cơ thể. Nó đánh vào niềm tin, khiến người ta tự hỏi liệu mình có còn trở lại như cũ hay không. Với Martinez, câu hỏi ấy từng đủ lớn để kéo anh đến suy nghĩ chia tay bóng đá.

Nhưng rồi con gái anh chào đời.

Martinez kể chính khoảnh khắc nhìn thấy vợ sinh con và chứng kiến nỗ lực lớn lao của cô giúp anh lấy lại cân bằng. Anh tự hỏi: “Làm sao mình có thể không tiếp tục chiến đấu?”.

Một câu hỏi rất đời, nhưng cũng rất bóng đá. Bởi sau cùng, sự nghiệp của một cầu thủ không chỉ được định nghĩa bằng những trận đấu lớn, mà còn bằng cách họ đứng dậy sau những ngày tưởng như không thể bước tiếp.

Từng nghĩ đến chuyện giải nghệ, Lisandro Martinez trở lại bằng màn trình diễn toàn diện trước Cape Verde.

Trước Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 4/7, Martinez không chỉ trở lại. Anh trở lại bằng một màn trình diễn có sức nặng.

Đó là trận đấu mà trung vệ Argentina cho thấy đầy đủ phẩm chất của mình: chắc chắn khi phòng ngự, tỉnh táo khi xử lý bóng, và đủ táo bạo để tạo khác biệt ở phía trên. Những con số nói lên nhiều điều: 98% độ chính xác chuyền bóng, 21 đường chuyền vào 1/3 cuối sân, 6 pha giải nguy, 4 lần thu hồi bóng, không lần nào bị rê qua, cùng 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Với một trung vệ, đó không còn là màn trình diễn tròn vai. Đó là trận đấu của một cầu thủ có ảnh hưởng lên cả hai đầu sân.

Roy Keane nói đúng: đừng chỉ nhìn Messi

Bàn thắng của Lionel Messi đương nhiên chiếm sóng. Khi Messi ghi bàn, nhất là ở World Cup, mọi tiêu đề đều dễ dàng xoay quanh anh. Điều đó không sai. Messi vẫn là gương mặt lớn nhất, là người kết thúc khoảnh khắc và biến một pha bóng thành hình ảnh được cả thế giới nhắc đến.

Nhưng Roy Keane có lý khi yêu cầu người ta nhìn lại điểm khởi đầu của pha bóng ấy.

Cựu danh thủ Manchester United cho rằng mọi người nói về bàn thắng của Messi là điều hoàn toàn chính đáng, nhưng chưa đủ người nhắc đến đường chuyền của Lisandro Martinez. Với Keane, đó là pha kiến tạo ở đẳng cấp hàng đầu: đúng lực, đúng tầm nhìn, đúng thời điểm.

Roy Keane cho rằng đường chuyền của Lisandro Martinez cho Messi xứng đáng được nhắc đến nhiều hơn.

Điều đáng nói là Martinez khiến pha bóng ấy trông rất dễ. Nhưng chính sự “dễ dàng” đó mới là dấu hiệu của đẳng cấp. Một trung vệ không chỉ phá bóng, không chỉ tranh chấp, không chỉ lao vào các điểm nóng. Anh đọc được khoảng trống, nhận ra thời điểm có thể xuyên qua cấu trúc phòng ngự đối thủ, rồi tung ra đường chuyền đặt Messi vào vị trí có thể tạo khác biệt.

Đó là kiểu đóng góp thường bị che khuất sau bàn thắng. Người ghi bàn được tung hô, còn người mở ra pha bóng đôi khi chỉ xuất hiện như một chi tiết phụ. Nhưng với Martinez, chi tiết ấy nói rất nhiều về vai trò của anh trong Argentina hiện tại.

Keane cũng nhấn mạnh Martinez đang trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Argentina. Ở mặt trận phòng ngự, anh quyết liệt, điềm tĩnh và đọc trận đấu tốt. Khi có bóng, Martinez có thể khởi xướng các đợt tấn công bằng những đường chuyền xuyên tuyến. Không nhiều trung vệ làm được cả hai việc ấy ở cường độ cao.

Argentina cần Messi để định đoạt khoảnh khắc. Nhưng họ cũng cần những cầu thủ như Martinez để đưa trận đấu đến khoảnh khắc đó. Một đội bóng lớn không thể chỉ sống bằng cảm hứng của ngôi sao tấn công. Họ cần những mắt xích phía sau biết phòng ngự chắc, chuyền bóng sạch và đủ can đảm để phá vỡ tuyến đầu của đối thủ bằng một quyết định táo bạo.

Trận thắng Cape Verde 3-2 vì thế không chỉ là một trận hay của Martinez. Nó còn là tuyên bố về sự trở lại của anh sau giai đoạn tưởng như có thể đánh gục sự nghiệp. Từ chỗ từng nghĩ đến chuyện giải nghệ, Martinez bước ra sân, ghi bàn, kiến tạo, phòng ngự chắc chắn và khiến Roy Keane phải lên tiếng.

Messi vẫn có thể là người lên tiêu đề. Nhưng phía sau khoảnh khắc của Messi là một Lisandro Martinez đang âm thầm biến mình thành nhân vật không thể xem nhẹ của Argentina.