Morocco và Na Uy rượt đuổi nghẹt thở

Siêu phẩm của Martin Odegaard giúp Na Uy cầm hòa Morocco với tỷ số 1-1 trong trận giao hữu vào rạng sáng ngày 8/6.

Na Uy và Morocco cầm hòa nhau với tỷ số 1-1

Cuộc đọ sức giữa Morocco và Na Uy tại Sports Illustrated Stadium diễn ra đúng như kỳ vọng của người hâm mộ với sự góp mặt của dàn sao hàng đầu thế giới. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện Bắc Phi khẳng định vị thế của "Sư tử Atlas" bằng lối chơi tấn công tốc độ và kỹ thuật.

Phút thứ 8, bước ngoặt trận đấu sớm xuất hiện. Từ một tình huống phản công thần tốc, Abdessamad Ezzalzouli có đường kiến tạo tinh tế để Brahim Diaz dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ thành Orjan Nyland, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp Morocco làm chủ thế trận trong khi Na Uy tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Yassine Bounou.

Tâm điểm của sự chú ý, Erling Haaland, có một ngày thi đấu dưới sức. Tiền đạo thuộc biên chế Man City bị các trung vệ Morocco như Issa Diop và Chadi Riad khóa chặt, khiến anh gần như không có khoảng trống để dứt điểm trước khi bị rút ra nghỉ ở phút 72.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Na Uy vẫn biết cách lên tiếng đúng lúc. Sau hàng loạt thay đổi nhân sự của cả hai bên, đội trưởng Martin Odegaard là người sắm vai người hùng. Phút 75, nhận đường chuyền thuận lợi từ tài năng trẻ Oscar Bobb, tiền vệ thuộc biên chế Arsenal tung cú sút chân trái hiểm hóc, quân bình tỷ số 1-1.

Những phút còn lại, dù Morocco nỗ lực đẩy cao đội hình và tạo ra một vài cơ hội từ các pha dứt điểm của Soufiane Rahimi, sự xuất sắc của hàng thủ Na Uy giúp tập thể này bảo toàn kết quả hòa. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1, một kết quả phản ánh đúng cục diện giằng co và là bài học quý giá cho cả hai huấn luyện viên trong quá trình thử nghiệm đội hình.

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