Italy thắng nhọc Hy Lạp trong thế thiếu người

Dù chơi thiếu người, Italy vẫn hạ gục Hy Lạp 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Esposito ở trận giao hữu vào rạng sáng 8/6.

Trận giao hữu trên sân Pankritio Stadio là sân khấu để các tài năng trẻ khẳng định giá trị. Với đội hình gồm nhiều gương mặt mới, "Azzurri" chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Francesco Pio Esposito ghi bàn duy nhất giúp Italy đánh bại Hy Lạp.

Sự lấn lướt của Italy sớm được cụ thể hóa ở phút 18. Từ đường tạt bóng chính xác của Jeff Ekhator bên cánh trái, tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan, Francesco Pio Esposito, khống chế gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán vào góc xa, mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp hai, Italy suýt chút nữa nhân đôi cách biệt nếu cú dứt điểm của Koleosho ở phút 47 không đưa bóng đi trúng xà ngang đầy đáng tiếc. Tuy nhiên, kịch tính thực sự bắt đầu từ phút 68. Trung vệ trẻ Luca Reggiani, trong trận ra mắt màu áo thiên thanh, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Douvikas khi anh là người cuối cùng trong hàng phòng ngự.

Mất người, HLV tạm quyền Silvio Baldini buộc phải rút các cầu thủ tấn công để gia cố hàng thủ. Trong khoảng 20 phút cuối trận, Hy Lạp dồn toàn lực lên tấn công. Ngôi sao Christos Tzolis liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái và tạo ra những cơ hội nguy hiểm, nhưng sự tập trung của thủ thành Gianluigi Donnarumma khiến mọi nỗ lực của đội chủ nhà trở nên vô vọng.

Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu cho Italy. Dù tấm thẻ đỏ của Reggiani là nốt trầm đáng tiếc, nhưng sự tỏa sáng của Esposito và tinh thần chiến đấu quả cảm của 10 người trên sân phần nào đem lại những tín hiệu lạc quan cho tương lai của bóng đá xứ sở mỳ ống.

3 lần ngồi ngoài tại World Cup - vết nhơ khó gột rửa của bóng đá Italy Ba kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt không chỉ là thất bại nhất thời, mà phơi bày cuộc khủng hoảng sâu sắc trong cấu trúc và bản sắc của bóng đá Italy.