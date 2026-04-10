Kết luận về cáo buộc thiên vị dính đến Ronaldo

Tiền đạo Ivan Toney và tập thể Al Ahli đối mặt nguy cơ bị trừng phạt vì những phát ngôn chỉ trích tính minh bạch tại giải Saudi Pro League năm nay.

Al Nassr của Cristiano Ronaldo vướng vào tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Cuộc đối đầu hôm 8/4 giữa Al Ahli và Al Fayha kết thúc với tỷ số 1-1, nhưng điều khiến dư luận chú ý lại là hàng loạt quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài. Nhiều tình huống được cho là có thể thổi phạt đền bị bỏ qua, khiến Al Ahli không giấu được sự bất bình.

Ngay sau trận đấu, đội bóng này ra thông báo chính thức, bày tỏ sự bất mãn với những sai sót của trọng tài.

Tiền đạo Ivan Toney là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất. Chân sút người Anh cáo buộc trọng tài thứ tư Abdulrahman Al-Sultan đã có phát ngôn gây sốc sau trận.

Theo Toney, trọng tài này nói rằng Al Ahli nên “tập trung vào AFC Champions League”, một phát biểu khiến anh đặt dấu hỏi về sự công tâm. HLV Matthias Jaissle của Al Ahli cũng đồng tình với quan điểm này.

Tuy nhiên, những cáo buộc trên nhanh chóng vấp phải phản ứng từ phía cơ quan quản lý. Theo truyền thông Saudi Arabia, Ủy ban Trọng tài thuộc Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đã tiến hành rà soát toàn bộ băng ghi âm của trận đấu, bao gồm liên lạc giữa trọng tài chính, tổ VAR và các cầu thủ.

Kết quả cho thấy không có bất kỳ bằng chứng nào xác thực lời tố cáo của Toney và Jaissle.

Toney có thể gặp rắc rối.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Al Ahli chính thức yêu cầu được tiếp cận các dữ liệu liên quan đến công tác điều hành trận đấu. Dù vậy, sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, mọi cáo buộc đều không được chứng minh.

Người hâm mộ lo ngại những phát ngôn của Toney và các cầu thủ Al Ahli sẽ khiến đội nhà bị trừng phạt theo quy định của giải đấu.

Tuy nhiên, đến nay tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Trận hòa này khiến Al Ahli lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Al Nassr. Khi được hỏi đội bóng nào hưởng lợi từ các quyết định gây tranh cãi, Toney không ngần ngại ám chỉ đó chính là “đội mà chúng tôi đang bám đuổi”, một cách nói được hiểu là nhắm tới CLB Al Nassr của Cristiano Ronaldo.

Ngoài ra, tiền đạo Galeno của Al Ahli cũng đăng tải thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội, cho rằng “có người muốn trao chức vô địch cho một cá nhân cụ thể”, làm dấy lên nghi ngờ về sự ưu ái dành cho Ronaldo.

Trên bảng xếp hạng, Al Ahli đang kém Al Nassr 4 điểm và đối thủ còn một trận chưa đấu. Cuộc đua vô địch vẫn còn 7 vòng, nhưng những tranh cãi vừa qua có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện giải đấu.

