Đội bóng Mỹ tính gây sốc với Neymar

FC Cincinnati gây chú ý khi sắp tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với Neymar.

Neymar được săn đón.

Theo The Athletic, Cincinnati đang thăm dò mức độ quan tâm của Neymar đối với một thương vụ chuyển đến MLS thi đấu, đồng thời cân nhắc xem việc chiêu mộ siêu sao này có phù hợp với định hướng phát triển của CLB hay không.

Hiện tại, Neymar vẫn còn hợp đồng với Santos đến hết mùa giải 2026. Tuy nhiên, chưa có gì đảm bảo cựu sao PSG sẽ gắn bó lâu dài với CLB Brazil.

Đây không phải lần đầu tiên Neymar được liên hệ với MLS. Năm 2025, anh từng tiến rất gần tới việc gia nhập Chicago Fire sau khi rời Al Hilal. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1992 quyết định trở về khoác áo Santos nhằm giúp đội bóng này trụ hạng, qua đó tạm gác lại giấc mơ sang Mỹ thi đấu.

Theo đánh giá, thương vụ chiêu mộ Neymar sẽ không hề đơn giản với Cincinnati. Đội bóng của HLV Pat Noonan hiện sử dụng hết ba suất “Designated Player”, cơ chế cho phép trả lương cao vượt trần, dành cho Evander, Kevin Denkey và Miles Robinson. Bộ ba cầu thủ này đều còn hợp đồng dài hạn.

Điều này đồng nghĩa, nếu muốn chiêu mộ Neymar, Cincinnati sẽ phải tìm cách tái cấu trúc đội hình hoặc thuyết phục anh chấp nhận mức đãi ngộ phù hợp với quy định của MLS.

Trong những năm gần đây, Cincinnati cho thấy tham vọng lớn khi liên tục nhắm đến các ngôi sao tên tuổi. Họ từng chi 16 triệu USD để đưa Denkey, vua phá lưới giải VĐQG Bỉ, về đội, đồng thời cũng tiếp cận Weston McKennie và Josh Sargent.

Về phía Neymar, mục tiêu lớn nhất của anh hiện tại vẫn là góp mặt trong đội hình tuyển Brazil tham dự World Cup sắp tới. Tuy nhiên, việc không được triệu tập ở loạt trận giao hữu hồi tháng 3 vừa qua cho thấy anh vẫn cần nỗ lực nhiều hơn để tìm lại phong độ đỉnh cao.

