Ronaldo được khuyên nên giải nghệ

Một cựu danh thủ cảnh báo Cristiano Ronaldo nên dừng lại đúng lúc để bảo toàn di sản, thay vì sang Mỹ thi đấu ở tuổi 41.

Tương lai của Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận khi World Cup 2026 đang đến gần.

Trong bối cảnh nhiều đồn đoán về khả năng anh gia nhập MLS để tái ngộ Lionel Messi, cựu tiền vệ Arsenal, Anders Limpar lên tiếng khuyên siêu sao người Bồ Đào Nha nên giải nghệ sau khi World Cup kết thúc.

Theo Limpar, việc chuyển sang Mỹ ở tuổi 41 không phải lựa chọn hợp lý. Ông cho rằng MLS không phải môi trường “dưỡng già” như nhiều người lầm tưởng, mà vẫn đòi hỏi thể lực và tính cạnh tranh cao.

Chính vì vậy, việc tiếp tục kéo dài sự nghiệp có thể khiến Ronaldo đối mặt với những thử thách không cần thiết.

"Ronaldo đã 41 tuổi, vừa gặp vấn đề thể trạng ở đội tuyển. Phía trước còn World Cup. Tôi rất ngưỡng mộ những gì cậu ấy làm được, nhưng có lẽ nên dừng lại sau giải đấu này", Limpar chia sẻ.

Cựu danh thủ người Thụy Điển nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ di sản. Ronaldo chinh phục mọi đỉnh cao cùng Manchester United, Real Madrid và Juventus. Việc tiếp tục thi đấu trong giai đoạn cuối sự nghiệp có thể làm lu mờ phần nào những thành tựu đã đạt được.

Limpar cũng đề cập đến cột mốc 1.000 bàn thắng mà Ronaldo đang hướng tới. Theo ông, đây nên là dấu chấm hoàn hảo cho sự nghiệp. "Hãy đạt 1.000 bàn rồi dừng lại. Không ai có thể chạm tới những gì cậu ấy đã làm", ông nói thêm.

Ở thời điểm hiện tại, Ronaldo vẫn duy trì phong độ ghi bàn tại Saudi Pro League trong màu áo Al Nassr. Tuy nhiên, môi trường này cũng không thiếu tranh cãi, đặc biệt liên quan đến công tác trọng tài trong cuộc đua vô địch.

Quyết định cuối cùng vẫn nằm ở Ronaldo. Nhưng rõ ràng, cách anh khép lại sự nghiệp sẽ ảnh hưởng lớn đến cách thế giới nhớ về một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

