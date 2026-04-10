Cựu HLV Champions League đột ngột qua đời ở tuổi 49

Bóng đá Ba Lan chìm trong tang thương khi HLV Jacek Magiera qua đời sau khi gục ngã trong lúc chạy bộ buổi sáng.

Theo truyền thông địa phương, Magiera được đưa khẩn cấp tới bệnh viện quân y tại Wroclaw, nhưng không qua khỏi. Liên đoàn Bóng đá Ba Lan (PZPN) xác nhận: "Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của Jacek Magiera, trợ lý HLV tuyển quốc gia. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của ông".

Chủ tịch LĐBĐ Ba Lan, ông Cezary Kulesza, cũng bày tỏ sự bàng hoàng: "Đây là mất mát quá đột ngột và khó chấp nhận. Jacek không chỉ là một HLV giỏi, mà còn là một con người tuyệt vời, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác".

Trong sự nghiệp cầm quân, Magiera chủ yếu làm việc tại Ba Lan và từng dẫn dắt Legia Warsaw tại Champions League mùa 2016/17. Dưới sự chỉ đạo của ông, đội bóng gây ấn tượng khi hòa Real Madrid 3-3 và đánh bại Sporting Lisbon 1-0 dù không vượt qua vòng bảng. Ngoài ra, ông cũng làm việc tại Zaglebie Sosnowiec, Slask Wroclaw và các đội trẻ Ba Lan.

Trước đó, Magiera được bổ nhiệm làm trợ lý HLV trưởng tuyển Ba Lan từ tháng 7 năm ngoái. Khi còn thi đấu, ông là trung vệ khoác áo nhiều CLB như Rakow Czestochowa, Legia Warsaw và Cracovia.

Sự ra đi của Magiera để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới bóng đá. Legia Warsaw tri ân cựu cầu thủ và HLV của mình như "một con người tận tụy, giàu đam mê, đã góp phần viết nên lịch sử CLB suốt hơn 20 năm".

Trên mạng xã hội, Matty Cash của Aston Villa cũng gửi lời tiễn biệt: "Ông là một con người tuyệt vời, luôn nở nụ cười. Ông sẽ mãi được nhớ đến. Yên nghỉ nhé, huyền thoại".