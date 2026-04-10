Khó hiểu với Liverpool

Thua 0-2 trước PSG, Liverpool không chỉ đối mặt nguy cơ bị loại khỏi Champions League mà còn lộ rõ một mùa giải lệch quỹ đạo sau khoản đầu tư khổng lồ.

Tương lai của Arne Slot đang lâm nguy.

Liverpool không thua ở tứ kết lượt đi Champions League vì một khoảnh khắc. Họ thua vì cả một quá trình chệch hướng.

Trận đấu tại Paris hôm 9/4 phơi bày đầy đủ những gì tồn tại trong đội hình của HLV Arne Slot. Một tập thể chi tới 450 triệu bảng nhưng không có nổi cú sút trúng đích trước PSG. Một đội bóng buộc phải chơi như “cửa dưới” và chấp nhận chịu trận trong phần lớn thời gian.

Khi chiến thuật trở thành dấu hỏi

Slot gọi đó là “chế độ sinh tồn”. Cách diễn đạt thẳng thắn, nhưng cũng là lời thừa nhận rằng Liverpool hiện tại không còn kiểm soát được cuộc chơi.

Khoảng cách hai bàn chưa phải dấu chấm hết. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Liverpool không cho thấy họ có đủ nền tảng để tạo ra một cuộc lội ngược dòng.

Muốn ghi ba hoặc bốn bàn vào lưới nhà đương kim vô địch châu Âu, điều kiện tiên quyết là phải tạo ra cơ hội. Và ở Parc des Princes, họ gần như không làm được điều đó.

Thực tế này khiến trận lượt về trở nên nghịch lý. Đáng ra đó phải là tâm điểm của mùa giải, nhưng giờ lại chỉ còn là một hy vọng mong manh.

Liverpool đối mặt mùa giải trắng tay, dù chi đậm.

Mục tiêu thực tế hơn với Liverpool lúc này là giữ suất dự Champions League mùa tới. Ngay cả điều đó cũng không chắc chắn, khi họ chỉ có 1 điểm sau 3 trận gần nhất tại Premier League.

Một đội bóng lớn không thể sống bằng hy vọng. Nhưng Liverpool hiện tại gần như chỉ còn điều đó.

Arne Slot không đứng yên. Ông thay đổi, thậm chí thay đổi mạnh tay.

Sơ đồ ba trung vệ lần đầu xuất hiện, như một phản ứng sau thất bại 0-4 trước Manchester City. Nhưng sự điều chỉnh này không mang lại hiệu quả rõ rệt. Liverpool vẫn bị đẩy lùi, vẫn để lộ khoảng trống, và vẫn không thể tạo ra sức ép ngược lại.

Điều đáng nói là tranh cãi nổ ra ngay sau trận. Huyền thoại Steven Gerrard nhìn thấy những giai đoạn mà kế hoạch của Slot phát huy tác dụng. Cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher thì ngược lại, cho rằng đó là một sai lầm lớn về chiến thuật.

Hai góc nhìn trái ngược, nhưng cùng chỉ ra một vấn đề: Liverpool không có một bản sắc ổn định.

Slot đặt câu hỏi về việc sử dụng các cầu thủ chạy cánh, đặc biệt là Mohamed Salah. Ông lo ngại khả năng hỗ trợ phòng ngự khi đối đầu những hậu vệ biên tốc độ như Hakimi hay Nuno Mendes. Đó là lý do Salah không được sử dụng.

Quyết định này có logic. Nhưng nó cũng cho thấy Liverpool đang phải đánh đổi. Họ chấp nhận giảm sức tấn công để giữ cấu trúc phòng ngự. Và khi điều đó không mang lại sự chắc chắn, đội bóng rơi vào trạng thái lưng chừng: không đủ an toàn, cũng không đủ sắc bén.

Kỷ nguyên của Liverpool với Salah, Van Dijk sắp khép lại.

Nhân sự càng khiến bài toán khó hơn. Liverpool chỉ có ba trung vệ đủ thể lực, trong khi Joe Gomez không phải lúc nào cũng sẵn sàng. Một hệ thống đòi hỏi sự ổn định, nhưng nền tảng lại thiếu chắc chắn.

Khi chiến thuật phụ thuộc quá nhiều vào tình trạng nhân sự, mọi phương án đều trở nên tạm bợ.

Một thế hệ đi qua và khoảng trống phía trước

Trong lúc Liverpool loay hoay tìm lời giải, những dấu hiệu của một chu kỳ kết thúc ngày càng rõ ràng. Virgil van Dijk nói thẳng: mọi thứ rồi sẽ kết thúc, kể cả thời gian của anh. Trung vệ người Hà Lan sắp bước sang tuổi 35. Anh vẫn là điểm tựa, nhưng không còn là tương lai.

Mohamed Salah nhiều khả năng đang chơi những tháng cuối tại Anfield. Andy Robertson cũng đối diện viễn cảnh tương tự khi tuyên bố rời CLB sau khi mùa 2025/26 khép lại. Những cái tên từng tạo nên bản sắc của Liverpool trong gần một thập kỷ đang dần rời sân khấu.

Ở chiều ngược lại, những mảnh ghép mới chưa tạo được sự liền mạch. Liverpool đã đầu tư lớn, nhưng đội hình vẫn ở trạng thái chuyển tiếp. Không đủ cũ để ổn định, cũng chưa đủ mới để bùng nổ.

Đó là lý do họ trở nên mong manh trước những đối thủ hàng đầu như PSG. Và đó cũng là lý do vì sao niềm tin vào một cuộc lội ngược dòng là rất thấp.

Van Dijk đã lớn tuổi.

Van Dijk nhắc lại ký ức 2019, khi Liverpool lật ngược thế cờ trước Barcelona. Nhưng ký ức không thể thay thế hiện thực. Đội hình khi đó đang ở đỉnh cao. Còn hiện tại, Liverpool là một tập thể đang đi qua đỉnh dốc.

Điều đáng lo hơn nằm ngoài Champions League. Nếu không thể giành vé dự giải đấu này mùa tới, hệ quả tài chính sẽ rất lớn. Với một CLB đã chi tiêu mạnh tay, áp lực tái thiết sẽ càng nặng nề.

Liverpool rời Paris với một cảm giác rõ ràng: họ không chỉ thua một trận đấu. Họ đang thua trong cuộc đua định hình lại chính mình.

“Chế độ sinh tồn” có thể giúp một đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng nó không phải là nền tảng để xây dựng thành công.

Với Liverpool, câu hỏi lúc này không còn là họ có thể lội ngược dòng trước PSG hay không. Mà là họ sẽ bước ra khỏi giai đoạn chuyển giao này như thế nào, và liệu Arne Slot có còn ở đó để dẫn dắt hành trình ấy.