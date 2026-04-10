Liverpool chạm đáy kỷ nguyên

Một thất bại trước PSG không chỉ là kết quả, mà là dấu hiệu rõ ràng cho sự khép lại của một chu kỳ thành công tại Liverpool.

Liverpool thua 0-2 trước PSG ở tứ kết lượt đi Champions League.

Liverpool rời Paris hôm 9/4 với thất bại 0-2 trước Paris Saint-Germain, nhưng điều đáng nói không nằm ở tỷ số. Nó nằm ở cách họ bị áp đảo, bị đẩy vào thế chống đỡ và gần như không thể phản kháng. Trong một trận tứ kết Champions League, Liverpool trông giống một đội bóng đang tìm cách sống sót hơn là cạnh tranh.

Khi Liverpool không còn là chính mình

Phát biểu của trung vệ Virgil van Dijk sau trận không mang tính xã giao. Đó là sự thừa nhận thẳng thắn: một kỷ nguyên đang khép lại. Khi đội trưởng nói về “sự kết thúc”, đó không chỉ là cảm xúc nhất thời. Nó phản ánh thực tế mà Liverpool đang phải đối diện.

Mùa giải này, Liverpool nhận tới 16 thất bại, con số mà Van Dijk gọi là “không thể chấp nhận”. Đó không còn là những cú sảy chân đơn lẻ. Đó là dấu hiệu của một tập thể thiếu ổn định, thiếu bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng.

HLV Arne Slot bước vào trận đấu với một cách tiếp cận khác thường. Ông sử dụng hệ thống 5 hậu vệ, ưu tiên sự an toàn thay vì kiểm soát. Đó là lựa chọn mang tính thực dụng, nhưng cũng cho thấy Liverpool đã thay đổi cách nhìn về chính mình.

Trong quá khứ, Liverpool luôn bước vào những trận đấu lớn với tinh thần áp đặt. Họ pressing, họ dâng cao và buộc đối thủ phải thích nghi. Nhưng tại Paris, mọi thứ đảo ngược. Liverpool lùi sâu, phòng ngự và chấp nhận bị ép sân.

Một kỷ nguyên của Liverpool đang khép lại.

Slot thừa nhận đội bóng ở “chế độ sinh tồn”. Đó là một cách diễn đạt trung thực, nhưng cũng là điều hiếm thấy với một đội bóng từng vô địch Champions League. Trong 25 phút cuối, Liverpool gần như chỉ phòng ngự. Họ không còn khả năng tổ chức tấn công, cũng không tạo ra sức ép đủ lớn.

Việc loại Mohamed Salah khỏi đội hình xuất phát là một quyết định gây tranh cãi. Slot lý giải rằng Salah không phù hợp với thế trận phải lùi sâu phòng ngự. Điều đó đúng ở khía cạnh chiến thuật, nhưng cũng cho thấy Liverpool không còn chơi theo cách họ từng làm.

Một chi tiết đáng chú ý khác là việc Liverpool không có cú sút trúng đích nào. Trong một trận đấu lớn, đó là dấu hiệu rõ ràng của sự bất lực. PSG không chỉ thắng, họ kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Kỷ nguyên khép lại, câu hỏi mở ra

Van Dijk không né tránh thực tế. Anh thừa nhận Liverpool thiếu ổn định, thua quá nhiều và không duy trì được phong độ. Đồng thời, anh cũng nhắc lại rằng CLB từng trải qua giai đoạn khó khăn trước khi vươn lên.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại khác. Liverpool không còn là đội bóng đang xây dựng. Họ là một tập thể đã từng ở đỉnh cao. Và việc rơi xuống từ vị trí đó luôn khó khăn hơn nhiều.

Liverpool đang đánh mất chính mình.

Sự ra đi của Salah vào mùa hè là một dấu mốc quan trọng. Anh không chỉ là một cầu thủ lớn, mà còn là biểu tượng của giai đoạn thành công. Khi những nhân tố như vậy rời đi, khoảng trống để lại không dễ lấp đầy.

Vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở nhân sự. Nó nằm ở bản sắc. Đội bóng từng nổi tiếng với cường độ và sự ổn định giờ lại thiếu cả hai. Những khoảnh khắc tốt vẫn xuất hiện, nhưng không kéo dài. Và ở Champions League, điều đó là không đủ.

Trận thua PSG không phải dấu chấm hết. Liverpool vẫn còn trận lượt về tại Anfield. Họ vẫn còn cơ hội, dù nhỏ. Nhưng ngay cả khi tạo ra một màn ngược dòng, câu hỏi lớn vẫn còn đó: Liverpool sẽ đi về đâu sau mùa giải này?

Một kỷ nguyên không kết thúc trong một trận đấu. Nó kết thúc khi những dấu hiệu suy giảm trở nên rõ ràng và không thể che giấu. Với Liverpool, những dấu hiệu đó đã xuất hiện.

Và khi Van Dijk nói về “sự kết thúc”, đó không phải là dự đoán. Đó là sự thật mà Liverpool phải đối diện.