Kvaratskhelia khiến Liverpool tiếc đứt ruột

Từ mục tiêu 100 triệu euro đến cơn ác mộng ngay trước mắt, Liverpool giờ thấm thía cái giá của sự do dự khi để vuột mất Khvicha Kvaratskhelia.

Đôi khi trong bóng đá, sai lầm không đến từ những gì bạn làm, mà từ những gì bạn không dám làm. Với Liverpool, câu chuyện về Khvicha Kvaratskhelia là minh chứng rõ ràng nhất. Một cơ hội từng ở rất gần với Liverpool, nhưng rồi bị bỏ lỡ để đổi lại là nỗi tiếc nuối kéo dài.

Sai lầm của Liverpool

Mọi thứ bắt đầu từ mùa 2022/23 khi ngôi sao người Georgia bùng nổ trong màu áo Napoli và trực tiếp gieo ác mộng cho Liverpool tại vòng bảng Champions League. Màn trình diễn hủy diệt trong chiến thắng 4-1 của Napoli khi đó khiến hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold gần như bất lực. Khi ấy, biệt danh "Kvaradona" ra đời như một sự thừa nhận cho tài năng của Kvaratskhelia.

Nhận thức rõ tiềm năng của cầu thủ, chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein cho hay Liverpool theo dõi sát sao trong thời gian dài. Thậm chí, đội chủ sân Anfield được cho là sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để sở hữu chữ ký của Kvaratskhelia vào hè 2024. Tuy nhiên, những vướng mắc hợp đồng giữa cầu thủ 25 tuổi và Napoli khiến thương vụ đổ vỡ vào phút chót.

Bước ngoặt thật sự đến vào tháng 1/2025. Kvaratskhelia công khai mong muốn rời Napoli, song Liverpool lại bất ngờ án binh bất động. Quyết định khó hiểu mở ra cơ hội cho PSG nhanh chóng nhập cuộc và chốt thương vụ với giá 70 triệu euro. Con số thấp hơn đáng kể so với mức Liverpool từng dự chi.

Hàng thủ Liverpool chao đảo trước Kvaratskhelia.

Dưới sự dẫn dắt của Arne Slot, Liverpool vẫn có chức vô địch Premier League 2024/25, nhưng những dấu hiệu bất ổn nhanh chóng xuất hiện.

Sự ra đi của Luis Diaz để lại khoảng trống lớn nơi hành lang. Trong khi đó, Mohamed Salah sa sút phong độ, còn Cody Gakpo không duy trì được sự ổn định. Liverpool dần đánh mất thứ vũ khí quan trọng nhất là khả năng tạo đột biến trong những tình huống một đối một.

Kvaratskhelia quá hay

Ngược lại, Kvaratskhelia trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong hệ thống của Luis Enrique. Sở hữu kỹ thuật lắt léo, tốc độ và khả năng xử lý linh hoạt, anh mang đến sự khác biệt rõ rệt cho hàng công vốn giàu sức sáng tạo. Ngôi sao người Georgia góp công lớn giúp PSG lần đầu vô địch Champions League, thậm chí đánh bại chính Liverpool ở vòng 1/8.

Điều tương tự lặp lại ở lượt đi tứ kết Champions League mùa này. Trong trận gặp Liverpool, Kvaratskhelia một lần nữa khiến hàng thủ áo đỏ chao đảo. Anh không chỉ ghi bàn mà còn được vinh danh là cầu thủ hay nhất trận. Pha lập công giúp Kvaratskhelia trở thành cầu thủ PSG đầu tiên ghi bàn ở 4 trận liên tiếp tại vòng knock-out Champions League.

Bàn thắng nhân đôi cách biệt cho thấy giá trị của Kvaratskhelia. Cầu thủ này xộc thẳng vào khu vực cấm địa Liverpool đón đường chọc khe của đồng đội, trước khi dùng tốc độ và kỹ thuật loại bỏ hoàn toàn sự đeo bám của đối thủ, vượt qua cả thủ môn và ghi bàn.

Kvaratskhelia là khác biệt của PSG.

Suốt 90 phút trước Liverpool, Kvaratskhelia có màn trình diễn ở đẳng cấp ngôi sao. Anh trực tiếp ghi 1 bàn thắng, tung ra tới 7 cú dứt điểm và liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha xử lý táo bạo.

Ngoài ra, Kvaratskhelia còn cho thấy sự toàn diện khi thắng 7/10 pha tranh chấp tay đôi, đạt tỷ lệ tắc bóng thành công tuyệt đối (2/2) và duy trì độ chính xác chuyền bóng lên tới 93%.

Tại Parc des Princes, "Kvaradona" thật sự biến Liverpool thành nạn nhân của mình. Những gì đang diễn ra là minh chứng rõ ràng cho một sai lầm chuyển nhượng mang tính bước ngoặt. Liverpool hiểu rõ tài năng của Kvaratskhelia, từng tiến rất gần đến việc sở hữu anh, nhưng lại do dự đúng vào thời điểm quyết định.

Giờ đây, khi phải đối đầu chính mục tiêu hụt của mình, đội bóng vùng Merseyside mới cảm nhận trọn vẹn cái giá của sự chần chừ. Nếu không tìm ra lời giải để ngăn chặn Kvaratskhelia, thầy trò Arne Slot có thể lại sớm rời cuộc chơi.

Từ một quyết định chậm trễ, giờ Liverpool phải trả giá bằng chính nỗi ám ảnh mang tên Kvaratskhelia.

