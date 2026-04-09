Ngôi sao PSG làm nên lịch sử

Tiền đạo Khvicha Kvaratskhelia trải qua một mùa giải Champions League rực rỡ trong màu áo PSG, khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công của đội bóng nước Pháp.

Rạng sáng 9/4, Kvaratskhelia góp một bàn trong chiến thắng 2-0 của PSG trước Liverpool ở tứ kết lượt đi Champions League. Ngôi sao người Georgia đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ PSG đầu tiên ghi bàn trong 4 trận liên tiếp tại vòng knock-out ở một mùa Champions League.

Ở mùa giải năm nay, Kvaratskhelia ghi bàn vào lưới Atalanta, lập cú đúp cùng một kiến tạo trước Chelsea, đồng thời tiếp tục “nổ súng” trong lần tái đấu với đại diện nước Anh.

Sau đó, Kvaratskhelia còn ghi bàn trước Sporting CP, AS Monaco và Liverpool, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc.

Bên cạnh khả năng ghi bàn, cầu thủ sinh năm 2001 còn thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén với những pha kiến tạo quan trọng trước Bayer Leverkusen, Tottenham và Newcastle.

Tổng cộng, Kvaratskhelia ghi 8 bàn và có 5 kiến tạo sau 12 trận tại Champions League mùa này. Sự toàn diện trong lối chơi giúp anh trở thành mũi nhọn không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của PSG.

Phong độ chói sáng của Kvaratskhelia đang mang đến niềm tin lớn cho PSG trong hành trình bảo vệ danh hiệu Champions League, mục tiêu mà đội bóng này quyết tâm đạt được từ đầu mùa.

Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất hiện tại, Kvaratskhelia hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quyết định, đưa PSG tiến sâu và thậm chí làm nên lịch sử ở mùa giải năm nay.

