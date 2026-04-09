Pepe cũng không nhiều thẻ đỏ hơn Cubarsi

Chiếc thẻ đỏ của Pau Cubarsi trong trận thua 0-2 trước Atletico Madrid một lần nữa phơi bày vấn đề kỷ luật kéo dài của Barcelona tại sân chơi châu Âu.

Cubarsi đi vào lịch sử theo cách không mong muốn.

Barcelona tiếp tục trả giá đắt vì thẻ đỏ khi bước vào trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Atletico Madrid rạng sáng 9/4. Bước ngoặt đến ở cuối hiệp một, khi Pau Cubarsi phạm lỗi với Giuliano Simeone trong tình huống đối mặt thủ môn.

Ban đầu, trọng tài Istvan Kovacs chỉ rút thẻ vàng. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông thay đổi quyết định và truất quyền thi đấu trung vệ trẻ của Barcelona. Tấm thẻ đỏ này khiến cục diện trận đấu đảo chiều, đẩy đội bóng xứ Catalonia vào thế khó.

Với cá nhân Cubarsi, đây là dấu mốc đáng quên. Anh trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên bị truất quyền thi đấu hai lần tại Champions League. Trước đó, trung vệ này từng nhận thẻ đỏ trong trận gặp Benfica ở vòng 16 đội mùa 2024/25.

Thống kê từ Transfermarkt cho thấy sự trớ trêu. Pepe, trung vệ nổi tiếng với lối chơi quyết liệt, cũng chỉ nhận hai thẻ đỏ tại Champions League trong cả sự nghiệp. Trong khi đó, Cubarsi, mẫu trung vệ thiên về đọc tình huống, lại sớm chạm mốc tương tự.

Đáng nói, đây không phải sự cố cá biệt. Barcelona đang là đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất Champions League trong 10 mùa gần nhất, với tổng cộng 12 lần. Vấn đề này lặp lại đều đặn ở các trận đấu loại trực tiếp.

Mùa 2023/24, Ronald Araujo bị truất quyền thi đấu trong trận gặp PSG. Đến mùa 2024/25, Cubarsi tiếp tục mắc sai lầm trước Benfica. Và ở hiện tại, kịch bản cũ lặp lại ngay tại tứ kết.

Ngay cả dưới thời HLV Hansi Flick, bài toán kỷ luật vẫn chưa được giải quyết. Đầu chiến dịch 2024/25, Eric Garcia nhận thẻ đỏ trước AS Monaco, khiến Barcelona thua 1-2. Sang mùa này, Araujo lại bị đuổi khỏi sân trước Chelsea ở phút 44.

Tình huống của Cubarsi cũng gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng Giuliano Simeone chưa kiểm soát hoàn toàn bóng khi bị phạm lỗi. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn không thay đổi, và Barcelona thêm một lần phải chơi thiếu người ở thời điểm nhạy cảm.

Trong môi trường Champions League, những sai lầm như vậy luôn phải trả giá. Barcelona có thể cải thiện về lối chơi, nhưng nếu không kiểm soát tốt các tình huống mang tính bước ngoặt, họ sẽ còn tiếp tục tự đẩy mình vào thế bất lợi.

Thẻ đỏ không chỉ là một khoảnh khắc, mà đang trở thành vấn đề hệ thống. Và khi điều đó lặp lại quá nhiều lần, nó không còn là tai nạn.

