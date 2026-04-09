Bê bối trong ngày Barca thảm bại

Trận lượt đi tứ kết Champions League giữa Barcelona và Atletico không chỉ mang đến những màn so tài đỉnh cao mà còn kéo theo hàng loạt tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài.

Iturralde Gonzalez, cựu trọng tài quốc tế, đang làm việc cho AS và Cadena SER, đưa ra những phân tích chi tiết về các tình huống gây tranh luận, đặc biệt trong cuộc đối đầu giữa Barca và Atletico.

Tình huống gây chú ý nhất diễn ra ở hiệp hai khi Atletico đang dẫn 1-0. Thủ môn Juan Musso phát bóng lên cho Marc Pubill, nhưng hậu vệ này bất ngờ dùng tay chơi bóng trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra.

Cầu thủ Barca đòi phạt đền nhưng trọng tài im lặng.

Theo Iturralde, đây là một “sai lầm kỹ thuật nghiêm trọng” và đáng lẽ Barca phải được hưởng phạt đền. Ông chỉ trích trọng tài Istvan Kovacs vì không thổi phạt cũng như không tham khảo VAR, coi đây là một trong những sai lầm lớn nhất trong thời gian gần đây.

Theo luật, bóng được tính là trong cuộc ngay khi được đá và di chuyển rõ ràng. Vì vậy, hành động của Pubill rõ ràng là phạm luật.

Bên cạnh đó, pha bóng Nahuel Molina sút trúng tay Cubarsi trong vùng cấm Barca cũng gây tranh cãi. Tuy nhiên, theo nhận định, đây chỉ là tình huống bóng đổi hướng nên không đủ cơ sở để thổi phạt đền.

Đáng chú ý hơn là pha phạm lỗi của Cubarsi với Giuliano Simeone khi tiền đạo Atletico có cơ hội đối mặt thủ môn. Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR đã đổi thành thẻ đỏ. Iturralde khẳng định đây là quyết định chính xác, khi hậu vệ Barca đã tác động từ phía sau khiến đối thủ ngã.