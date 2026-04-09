CĐV Barca đập vỡ kính xe chở Atletico

CĐV Barcelona ném hàng loạt vật thể làm vỡ kính xe buýt chở Atletico Madrid ngay trước trận tứ kết Champions League, dù có lực lượng cảnh sát bảo vệ.

Rất may không ai bị thương trong vụ việc này.

Không khí căng thẳng bao trùm Barcelona trước thềm trận lượt đi vòng tứ kết Champions League khi xe buýt chở Atletico Madrid bị tấn công trên đường tới sân Nou Camp.

Một số CĐV đội chủ nhà đã ném chai lọ và nhiều vật thể khác vào phương tiện của đội khách, khiến một cửa kính bị vỡ.

Theo ghi nhận, vụ việc xảy ra bên ngoài sân vận động, nơi đông đảo người hâm mộ Barcelona tập trung từ sớm. Dù lực lượng cảnh sát được triển khai dày đặc và có xe hộ tống, đám đông vẫn tiếp cận được khu vực xe buýt đi qua và gây ra thiệt hại.

May mắn, không có cầu thủ hay thành viên nào của Atletico Madrid bị thương sau sự cố. Tuy nhiên, hình ảnh chiếc xe buýt bị vỡ kính phản ánh rõ mức độ thù địch trước trận đấu lớn.

Đây không phải lần đầu Atletico gặp tình huống tương tự tại Barcelona. Trước đó, ở trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha tháng trước, xe chở đội bóng này cũng bị tấn công. Khi đó, Atletico thua 0-3 nhưng vẫn vào chung kết nhờ chiến thắng 4-0 ở lượt đi.

Ban tổ chức đã dựng rào chắn dọc tuyến đường gần sân nhằm hạn chế tiếp xúc giữa CĐV và đội khách. Dù vậy, các biện pháp an ninh vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn hành vi quá khích. Ngoài chai lọ, một quả pháo sáng chưa được châm lửa cũng bị ném về phía đoàn xe.

HLV Hansi Flick thừa nhận ông đã lường trước bầu không khí nóng bỏng. Trận đấu này diễn ra chỉ ít ngày sau khi hai đội gặp nhau tại La Liga, nơi Barcelona giành chiến thắng 2-1.

“Champions League là giải đấu đỉnh cao. Ai cũng muốn thể hiện và giành chiến thắng", Flick nói.

Dù gặp áp lực lớn về tâm lý, Atletico đã giành chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Julian Alvarez và Alexander Sorloth. Barca gặp bất lợi cuối hiệp một khi Pau Cubarsi bị truất quyền thi đấu và không thể xoay chuyển tình thế.

