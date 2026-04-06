Tình hình lực lượng của Atletico và Barcelona

Atletico Madrid bước vào tứ kết Champions League với lực lượng gần như mạnh nhất, trong khi Barcelona chịu tổn thất lớn khi mất Raphinha vì chấn thương.

Atletico Madrid nhận cú hích quan trọng về lực lượng trước màn so tài với Barcelona tại lượt đi tứ kết Champions League vào rạng sáng 9/4. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Jan Oblak, Marc Pubill và Rodrigo Mendoza đã trở lại tập luyện cùng toàn đội, mở ra khả năng góp mặt.

Sự trở lại của Oblak đặc biệt đáng chú ý. Thủ thành người Slovenia là chốt chặn quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Atletico. Việc anh kịp bình phục giúp đội bóng có thêm sự ổn định ở vị trí người gác đền, nhất là trong bối cảnh phải đối đầu hàng công giàu sức công phá của Barcelona.

Oblak trở lại là tin mừng cho cổ động viên Atletico Madrid.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của Pubill và Mendoza cũng giúp HLV có thêm phương án xoay tua, đảm bảo chiều sâu đội hình khi bước vào giai đoạn căng thẳng của mùa giải. Atletico rõ ràng bước vào trận đấu với trạng thái nhân sự tích cực hơn so với thời điểm trước đó.

Ở chiều ngược lại, Barcelona lại không có được sự chuẩn bị lý tưởng. Đội bóng xứ Catalonia khả năng sẽ không có sự phục vụ của Raphinha do chấn thương. Sự vắng mặt của cầu thủ chạy cánh người Brazil khiến sức mạnh tấn công của Barcelona bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt ở khả năng tạo đột biến từ biên.

Trong bối cảnh đó, cục diện trận đấu hứa hẹn sẽ chịu tác động không nhỏ từ tình hình lực lượng hai đội. Atletico có thêm lựa chọn, trong khi Barcelona buộc phải điều chỉnh phương án tấn công.

Trận tứ kết Champions League giữa 2 đại diện La Liga vì thế không chỉ là cuộc đối đầu về chiến thuật, mà còn là bài toán nhân sự. Với lợi thế về lực lượng ở thời điểm hiện tại, Atletico có thêm cơ sở để tự tin trước cuộc chạm trán quan trọng này.

