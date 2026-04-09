Kỷ lục đáng xấu hổ của Liverpool

Liverpool trải qua 90 phút tồi tệ khi không có nổi cú sút trúng đích trong trận thua 0-2 trước PSG tại tứ kết lượt đi Champions League rạng sáng 9/4.

Liverpool bước vào trận tứ kết lượt đi với kỳ vọng có thể tạo ra khó khăn trước PSG, nhưng những gì diễn ra lại hoàn toàn trái ngược. Trong suốt 90 phút, đại diện nước Anh không thể tung ra nổi một cú dứt điểm đi trúng khung thành đối phương, con số phản ánh chính xác sự bế tắc trên sân của ''The Kop''

Vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở khâu dứt điểm. Họ thậm chí còn gặp khó ngay từ cách tiếp cận khung thành. Tuyến giữa thiếu sự kết nối, các đường chuyền dễ bị bắt bài, còn những pha lên bóng biên không đủ tốc độ và đột biến để kéo giãn hàng thủ PSG.

Ở chiều ngược lại, PSG không cần áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng. Họ chơi kỷ luật, giữ cự ly đội hình hợp lý và pressing đúng thời điểm. Mỗi lần cố gắng đẩy cao đội hình, Liverpool đều bị chặn lại ngay từ giữa sân hoặc buộc phải chuyền về.

Màn trình diễn yếu kém nhất của Liverpool trong nhiều năm đổ lại.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách kiểm soát không gian. PSG khiến Liverpool không có khoảng trống để xoay sở, đồng thời bóp nghẹt mọi phương án triển khai bóng quen thuộc. Khi không thể đưa bóng vào khu vực nguy hiểm, việc không có cú sút trúng đích trở thành hệ quả tất yếu.

Đây là điều hiếm thấy với một đội bóng từng xây dựng bản sắc bằng cường độ và sức ép liên tục. Trước đây, Liverpool có thể chơi không hoàn hảo nhưng vẫn tạo ra cơ hội. Lần này, họ gần như không có lấy một tình huống đủ rõ ràng để gây nguy hiểm.

Trận đấu này không chỉ là một thất bại về mặt kết quả. Nó cho thấy Liverpool đang đánh mất dần khả năng gây sát thương, yếu tố từng giúp họ trở thành thế lực tại châu Âu. Nếu không sớm cải thiện, những thống kê kiểu này sẽ không dừng lại ở một trận đấu.

Sau trận đấu, HLV Arne Slot phát biểu rằng ''trận lượt về tại Anfield sẽ vô cùng khác''. Nhưng nhìn vào cách mà ''Lữ đoàn đỏ'' thi đấu tại đất Pháp. Có lẽ người hâm mộ lạc quan nhất của họ cũng khó tin được vào một màn lội ngược dòng ngoạn mục.