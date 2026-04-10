Barcelona quên cách ngược dòng ở Champions League

Sau thất bại trước Atlético Madrid, nỗi ám ảnh mang tên “lội ngược dòng” một lần nữa trở lại với Barcelona tại sân chơi châu Âu.

Thành công của Real Madrid tại Champions League nhiều năm qua luôn gắn với những màn lật ngược thế cờ đầy cảm xúc. Ngược lại, Barcelona lại đánh mất bản năng ấy. Đội bóng xứ Catalonia đang đứng trước thử thách lớn nếu muốn tái lập hành trình vào bán kết như mùa trước.

Thất bại trước Atletico ngay tại Camp Nou ở tứ kết lươt đi Champions League đẩy Barcelona vào thế khó. Đại diện thủ đô không chỉ giành chiến thắng mà còn tạo lợi thế rõ ràng nhờ các pha lập công của Julián Álvarez và Alexander Sørloth. Kịch bản này khiến áp lực dồn lên Barcelona trước trận lượt về tại Metropolitano.

Quá khứ càng khiến người hâm mộ đội bóng này thêm bất an. Tại Champions League, Barcelona nhiều lần gục ngã trước chính Atletico ở những thời khắc quyết định.

Năm 2014, đội bóng của Diego Simeone cầm hòa tại Camp Nou trước khi kết liễu đối thủ ở lượt về nhờ bàn thắng sớm của Koke. Hai năm sau, cú đúp của Antoine Griezmann tiếp tục nhấn chìm Barcelona dù họ có lợi thế sau lượt đi.

Khả năng lội ngược dòng vốn không phải điểm mạnh của Barcelona trong kỷ nguyên hiện đại. Lần gần nhất họ làm được điều đó đã từ mùa 2016/17, trong màn ngược dòng lịch sử trước Paris Saint-Germain. Kể từ sau đêm huyền thoại ấy, đội chủ sân Camp Nou chưa một lần tái hiện được bản lĩnh tương tự.

Dù vậy, cánh cửa vẫn chưa khép lại. Barcelona còn một tuần để chuẩn bị cho trận lượt về. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài István Kovács, toàn đội đã hướng suy nghĩ tới kịch bản lật ngược tình thế.

Trước khi hành quân tới Madrid, Barcelona phải giải quyết bài toán tại La Liga với trận derby gặp Espanyol. Đây là bước đệm quan trọng để họ duy trì khoảng cách với Real Madrid, đồng thời giữ nhịp tâm lý trước cuộc tái đấu mang tính sống còn ở Champions League.