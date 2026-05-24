Kane lập hat-trick, Bayern vô địch Cúp Quốc gia Đức.

Harry Kane ghi ba bàn giúp Bayern Munich đánh bại Stuttgart 3-0 trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức, qua đó hoàn tất cú đúp quốc nội mùa 2025/26.

Trên sân Olympiastadion ở Berlin rạng sáng 24/5, Bayern gặp không ít khó khăn trong hiệp một khi Stuttgart chơi đầy quyết tâm. Đại diện bang Baden-Württemberg tạo ra nhiều pha pressing tốc độ và từng khiến thủ môn Jonas Urbig phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm nguy hiểm của Maximilian Mittelstädt.

Trong khi đó, Kane có phần im tiếng ở 45 phút đầu tiên. Tiền đạo người Anh đánh đầu thiếu chính xác từ quả tạt của Michael Olise, trước khi thêm một cơ hội khác bị hàng thủ Stuttgart phá giải.

Tuy nhiên, thế cân bằng chỉ được duy trì đến đầu hiệp hai. Phút 55, Kane mở tỷ số cho Bayern sau pha dàn xếp tấn công gọn gàng của đội bóng xứ Bavaria. Bàn thắng này giúp đoàn quân của HLV Vincent Kompany chơi thanh thoát hơn hẳn.

Khoảng 10 phút trước khi hết giờ, Kane suýt nâng tỷ số với cú sút dội xà ngang. Dù vậy, chân sút tuyển Anh không phải chờ quá lâu để hoàn tất cú đúp. Sau tình huống phối hợp một-hai với Luis Diaz, Kane dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

Chưa dừng lại ở đó, đội trưởng tuyển Anh khép lại đêm thi đấu thăng hoa bằng bàn thắng trên chấm phạt đền ở cuối trận. Angelo Stiller trước đó để bóng chạm tay trong vùng cấm khi cản quả tạt của Olise.

Cú hat-trick này giúp Kane nâng tổng số bàn thắng mùa 2025/26 lên con số 61 trên mọi đấu trường. Anh cũng ghi tới 10 bàn tại Cúp Quốc gia Đức mùa này, thành tích tốt nhất của giải kể từ mùa 1976/77.

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Bayern lao về phía khán đài để ăn mừng cùng người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020 đội bóng Đức mới lại giành Cúp Quốc gia, đồng thời đánh dấu danh hiệu lớn đầu tiên của Kane trong màu áo Bayern.