Chelsea rơi tự do

Thất bại trước Everton không chỉ kéo Chelsea khỏi cuộc đua Champions League, mà còn phơi bày một tập thể rệu rã từ hệ thống đến tinh thần.

Chelsea đang trải qua chuỗi ngày khủng hoảng phong độ.

Chelsea không đơn thuần là thua trận, họ đang tự đánh mất chính mình. Trận thua 0-3 trước Everton rạng sáng 22/3 là điểm đáy mới của một chuỗi phong độ tệ hại. Bốn thất bại liên tiếp, thủng lưới 14 bàn trong 5 trận, không ghi bàn ở 3 trận gần nhất, những con số đủ để mô tả một cuộc khủng hoảng thực sự.

Sai lầm lặp lại, khủng hoảng lan rộng

Điều đáng lo không nằm ở kết quả, mà ở cách họ thất bại. Chelsea liên tục biếu cơ hội cho đối thủ. Từ pha chuyền hỏng của Wesley Fofana, tình huống xử lý lúng túng của Robert Sanchez, đến sai lầm của Andrey Santos, mọi mắt xích đều có vấn đề.

Everton không cần làm điều gì quá phức tạp. Họ chỉ tận dụng triệt để những sai lầm đó. Beto ghi hai bàn, Ndiaye khép lại trận đấu. Chelsea gần như không có phản ứng.

Chelsea đang xa dần top 4.

Đây đã là trận thứ 9 liên tiếp tại Premier League mà "The Blues" không giữ sạch lưới. Hệ thống phòng ngự thiếu tổ chức, còn hàng công lại rơi vào trạng thái vô hại. Hơn 300 phút không ghi bàn không phải là tai nạn, mà là hệ quả.

Ở tuyến giữa, cặp đôi Enzo Fernandez và Moises Caicedo không tạo ra sự kiểm soát. Khi Fernandez được đẩy cao, cấu trúc đội hình trở nên lệch lạc. Caicedo bị đặt vào thế phải gánh vác nhiều hơn, nhưng không đủ để che lấp khoảng trống.

Chelsea không còn là một tập thể. Họ là những cá nhân rời rạc đứng chung một màu áo.

Rosenior trong vòng xoáy áp lực

Áp lực dành cho Liam Rosenior là điều tất yếu. Nhưng vấn đề của Chelsea không thể quy về một cá nhân. Đây là hệ quả của một cấu trúc thiếu ổn định.

Đội bóng này từng được xây dựng với kỳ vọng lớn sau chức vô địch FIFA Club World Cup 2025. Nhưng cái giá phải trả là sự quá tải. Chelsea liên tục bị đối thủ vượt trội về quãng đường di chuyển. Họ chậm hơn, yếu hơn trong các pha tranh chấp.

Rosenior thừa nhận yếu tố thể lực, nhưng ông không xem đó là cái cớ. Vấn đề nằm ở chỗ đội bóng không cải thiện được sai lầm, dù đã nhiều lần nhắc đến.

Áp lực đang dồn lên HLV Liam Rosenior, và điều đó không khó hiểu.

Cùng lúc, những dấu hiệu bất ổn nội bộ bắt đầu xuất hiện. Đội trưởng Enzo Fernandez ám chỉ khả năng rời đi. Khi một thủ lĩnh còn dao động, rất khó để tập thể giữ được sự ổn định.

Phản ứng từ khán đài cũng phản ánh rõ tình hình. CĐV rời sân sớm. Những tiếng la ó, những lời chế giễu nhắm vào HLV. Niềm tin đang cạn dần.

Chelsea từng ở rất gần top 4. Nhưng họ tự ném đi cơ hội khi các đối thủ cạnh tranh sảy chân. Đó là dấu hiệu của một đội bóng chưa đủ bản lĩnh.

Kỳ nghỉ quốc tế đến đúng lúc, nhưng cũng chỉ mang tính tạm thời. Khi trở lại, Chelsea sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt hơn.

Họ không thiếu tài năng, cũng không thiếu đầu tư. Nhưng bóng đá không vận hành bằng danh tiếng hay tiền bạc. Nó cần sự ổn định, kỷ luật và tinh thần chiến đấu.

Ở thời điểm này, Chelsea đang thiếu tất cả.

Và nếu không sớm thay đổi, cú trượt này sẽ không dừng lại ở một mùa giải thất bại, mà có thể kéo dài thành một chu kỳ khủng hoảng thực sự.