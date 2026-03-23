Messi tiến sát cột mốc mà ít ai ngờ tới

Chỉ còn 1 bàn từ chấm đá phạt, Lionel Messi sẽ san bằng kỷ lục của Juninho Pernambucano và chen chân vào top 3 mọi thời đại.

Messi áp sát kỷ lục Juninho, lịch sử chờ bị xô đổ.

Lionel Messi đang tiến rất gần đến một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Theo thống kê mới nhất, siêu sao người Argentina có 71 bàn thắng từ các tình huống đá phạt trực tiếp, chỉ còn kém Juninho Pernambucano đúng 1 bàn.

Điều đó đồng nghĩa, chỉ cần thêm một pha lập công nữa, Messi sẽ san bằng thành tích của huyền thoại người Brazil, đồng thời chính thức góp mặt trong top 3 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng từ đá phạt nhất lịch sử bóng đá.

Hiện tại, danh sách này vẫn do các danh thủ Brazil thống trị. Marcelinho Carioca dẫn đầu với 78 bàn, theo sau là Roberto Dinamite với 75 bàn. Juninho Pernambucano đứng thứ ba với 72 bàn, cái tên từng được xem là “ông vua đá phạt” của bóng đá hiện đại.

Messi đang đứng thứ tư với 71 bàn, nhưng khoảng cách là rất mong manh. Phía sau Leo là những chuyên gia sút phạt nổi tiếng như Marcos Assunção (69 bàn), Zico (68), Sinisa Mihajlovic (67) hay Pierre van Hooijdonk (65).

Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử, cũng chỉ có 63 bàn từ đá phạt, kém Messi một khoảng cách đáng kể. Diego Maradona xếp sau với 61 bàn.

Sự thăng tiến của Messi trong danh sách này không phải điều ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, siêu sao của Inter Miami cải thiện rõ rệt khả năng sút phạt. Từ một cầu thủ không quá nổi bật ở kỹ năng này, Messi dần trở thành một trong những chân sút phạt nguy hiểm nhất thế giới.

Điểm đặc biệt nằm ở sự ổn định. Những bàn thắng của Messi không chỉ đến ở một giai đoạn ngắn, mà trải dài qua nhiều năm, trong nhiều màu áo khác nhau. Từ Barcelona, PSG cho đến hiện tại, anh vẫn duy trì được cảm giác bóng và độ chính xác đáng nể.

Nếu vượt qua Juninho, Messi không chỉ tiến vào top 3. Anh còn đặt mình vào một cuộc cạnh tranh mới, nơi khoảng cách với hai vị trí dẫn đầu không còn quá xa.

Với phong độ hiện tại, cột mốc đó có thể đến bất cứ lúc nào. Và khi nó xảy ra, Messi sẽ tiếp tục bổ sung thêm một chương đáng nhớ vào sự nghiệp vốn đã quá vĩ đại của mình.