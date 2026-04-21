Tottenham chạm đáy lịch sử

Tottenham chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng tại Premier League mùa này và lịch sử cũng không đứng về phía họ.

Tottenham nguy cơ cao rớt hạng.

Khi mùa giải chỉ còn 5 vòng, Spurs kém nhóm an toàn 2 điểm. Khoảng cách không lớn, nhưng đủ để đặt họ vào thế báo động. Tuy nhiên, điều đáng lo không nằm ở vị trí, mà ở chuỗi phong độ tệ hại kéo dài ở Premier League.

Tottenham trải qua 15 trận liên tiếp không thắng và lần gần nhất họ ca khúc khải hoàn là từ tháng 10 năm ngoái. Tính riêng trong năm 2026, đội bóng thành London không thắng trận nào, giành vỏn vẹn 6 điểm sau 15 trận, trung bình 0,4 điểm/trận.

Sự tương phản càng trở nên khắc nghiệt khi đặt cạnh các đối thủ trực tiếp. West Ham kiếm 19 điểm trong 12 trận gần nhất, gần gấp 3 Spurs. Nottingham Forest duy trì chuỗi 5 trận bất bại, còn Leeds United vừa chạm mốc 39 điểm, ngưỡng an toàn trong lịch sử Premier League.

Thống kê càng khiến người hâm mộ Spurs thêm bất an. Những đội bóng trải qua chuỗi trên 10 trận không thắng ở giai đoạn cuối mùa thường có tỷ lệ xuống hạng rất cao.

Lịch thi đấu còn lại của Tottenham gồm Wolves, Leeds, Aston Villa, Chelsea và Everton. Trên lý thuyết, Spurs có cơ hội lấy điểm, nhưng với phong độ hiện tại, ngay cả những trận dễ thở cũng trở nên khó đoán.

Với Tottenham, nếu không có phép màu trong 5 vòng cuối, nguy cơ rời Premier League lần đầu kể từ năm 1977 hoàn toàn có thể trở thành sự thật.

Highlights Tottenham 2-2 Brighton Đêm 18/4, Tottenham hòa Brighton với tỷ số 2-2 thuộc vòng 33 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD