Alexander-Arnold bị phạt

Hậu vệ Trent Alexander-Arnold bị kỷ luật nội bộ do vi phạm quy định của Real Madrid, chỉ ít ngày sau khi bị loại khỏi danh sách tuyển Anh.

Alexander-Arnold đến muộn buổi tập của Real Madrid.

Theo Marca, ngôi sao người Anh đến muộn trong buổi tập quan trọng trước thềm trận derby với Atletico Madrid rạng sáng 23/3. Đây được xem là lý do khiến anh bất ngờ không có tên trong đội hình xuất phát, dù trước đó thường xuyên đá chính ở cả La Liga lẫn Champions League.

Quyết định được đưa ra bởi HLV Alvaro Arbeloa nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng về tính kỷ luật và trật tự trong phòng thay đồ. Thay thế Alexander-Arnold ở hành lang phải là Dani Carvajal.

Dù vậy, Alexander-Arnold vẫn được tung vào sân từ phút 64 và nhanh chóng để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Vinicius Junior hoàn tất cú đúp, góp phần giúp Real Madrid lội ngược dòng thắng 3-2. Bàn còn lại của đội chủ sân Bernabeu được ghi bởi Federico Valverde.

Sau trận, HLV Arbeloa từ chối xác nhận việc loại Alexander-Arnold khỏi đội hình xuất phát bởi lý do kỷ luật, khẳng định ông luôn lựa chọn đội hình tối ưu cho từng trận đấu. Tuy nhiên, giới truyền thông Tây Ban Nha cho hay quyết định này mang tính răn đe rõ ràng.

Trước đó, Alexander-Arnold cũng không được triệu tập vào danh sách 35 cầu thủ của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel, bất chấp việc hậu vệ phải Reece James vắng mặt vì chấn thương. Thay vào đó, những cái tên như Tino Livramento hay Djed Spence được trao cơ hội.

Liên tiếp những biến cố trong và ngoài sân cỏ đặt Alexander-Arnold vào tình thế không mấy dễ chịu, dù anh vẫn cho thấy giá trị chuyên môn mỗi khi được trao cơ hội.

