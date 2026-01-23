Real Madrid mở đường bán Alexander-Arnold?

Trent Alexander-Arnold khả năng cao phải rời Real Madrid sau cuộc trao đổi trực tiếp với HLV Alvaro Arbeloa.

Alexander-Arnold khả năng sẽ sớm chia tay Real Madrid.

Alexander-Arnold gia nhập Real Madrid vào hè 2025. Tuy nhiên, hậu vệ người Anh chưa đáp ứng được kỳ vọng tại Tây Ban Nha. Alexander-Arnold không thể có suất đá chính, mới ra sân 11 trận ở La Liga lẫn Champions League. Tình hình càng tệ hơn với cầu thủ này sau khi Xabi Alonso bị sa thải.

Theo El Nacional, HLV tạm quyền Arbeloa đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng và trực diện với Alexander-Arnold. Đáng chú ý, nhà cầm quân 43 tuổi khẳng định cựu hậu vệ Liverpool không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của đội bóng.

Cuộc gặp được mô tả mang tính quyết định, khi Arbeloa khuyên Alexander-Arnold nên tìm bến đỗ mới ngay trong mùa hè để tránh cảnh thiếu thời gian thi đấu. Ban huấn luyện Real Madrid được cho là thống nhất quan điểm hậu vệ người Anh bộc lộ nhiều hạn chế trong phòng ngự, trong khi tầm ảnh hưởng tấn công không đủ lớn để bù đắp.

Một môi trường ít áp lực hơn được xem là lựa chọn phù hợp để Alexander-Arnold tìm lại sự tự tin và nhịp thi đấu ổn định. Dù còn nhiều năm trong hợp đồng, Real Madrid sẵn sàng chấm dứt mối lương duyên sớm hơn dự kiến.

Theo Fichajes, Newcastle United theo sát tình hình của hậu vệ 27 tuổi. Mức phí khoảng 35 triệu bảng được cho là đủ để Real Madrid gật đầu. Đây là con số mang lại lợi nhuận lớn, bởi "Los Blancos" chỉ tốn khoảng 10 triệu euro để ký hợp đồng sớm với cầu thủ sinh năm 1999.