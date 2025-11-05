Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Carragher: 'Alexander-Arnold đã đánh lừa chúng tôi'

  • Thứ tư, 5/11/2025 18:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong ngày Trent Alexander-Arnold trở lại Anfield trong màu áo Real Madrid, Jamie Carragher không giấu nổi thất vọng. Cựu hậu vệ Liverpool cho rằng cầu thủ đàn em đã “đánh lừa” người hâm mộ CLB.

Alexander-Arnold rời Liverpool để khoác áo Real Madrid.

Trận Liverpool gặp Real Madrid tại Anfield thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 5/11 không chỉ là màn tái ngộ giữa hai gã khổng lồ châu Âu, mà còn là lần đầu tiên Trent Alexander-Arnold trở lại sân nhà cũ sau khi chia tay đội bóng thời niên thiếu. Những tiếng huýt sáo và la ó vang lên từ khán đài, và Jamie Carragher hiểu lý do.

“Phản ứng của khán giả là điều dễ hiểu”, Carragher nói trên CBS. “Trong 20 năm khoác áo Liverpool, Trent luôn thể hiện hình ảnh một cổ động viên trên sân cỏ. Nhưng không ai trong số họ sẽ rời Liverpool để chơi cho Real Madrid, dù miễn phí”.

Cựu trung vệ người Anh cho rằng Alexander-Arnold phản bội những lời hứa trước đây. “Nếu cậu ấy thực sự coi Liverpool là câu lạc bộ duy nhất, muốn làm đội trưởng, muốn trở thành huyền thoại, thì không thể ra đi ngay sau khi vừa vô địch Premier League. Cậu chọn đến Real Madrid, đội đã đánh bại mình hai lần ở chung kết Champions League. Làm sao người hâm mộ có thể không tức giận?”.

Carragher nhấn mạnh nguyên nhân sâu xa nằm ở sự im lặng của Trent trong năm cuối tại Liverpool. “Trong khi Salah và Van Dijk công khai nói muốn ở lại, Trent không nói gì. Sự im lặng ấy khiến người hâm mộ cảm thấy bị đánh lừa”.

Cuộc trở lại của Alexander-Arnold tại Anfield vì thế trở nên cay đắng. Với Carragher, hình ảnh “đứa con của thành phố” đã rạn vỡ, và những tiếng huýt sáo đêm đó có lẽ là bản án cảm xúc rõ ràng nhất từ khán đài Kop.

Hà Trang

Liverpool Champions League rạng sáng 5/11 Trent League Phase Kop Jamie Carragher

    Đọc tiếp

    Ngoai hang Anh lai ap dao o Champions League hinh anh

    Ngoại hạng Anh lại áp đảo ở Champions League

    4 giờ trước 15:56 5/11/2025

    0

    Ba chiến thắng của Tottenham, Arsenal và Liverpool ở loạt trận rạng sáng 5/11 giúp Ngoại hạng Anh sẽ lại có ít nhất 5 đại diện tại UEFA Champions League mùa tới.

    Bale chi trich Vinicius va Mbappe hinh anh

    Bale chỉ trích Vinicius và Mbappe

    4 giờ trước 16:18 5/11/2025

    0

    Cựu ngôi sao Real Madrid, Gareth Bale, thẳng thắn chỉ trích hàng công đội bóng cũ sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại Anfield, cho rằng Vinicius và Mbappe làm mọi thứ trở nên phức tạp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý