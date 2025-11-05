Carragher: 'Alexander-Arnold đã đánh lừa chúng tôi'

Trong ngày Trent Alexander-Arnold trở lại Anfield trong màu áo Real Madrid, Jamie Carragher không giấu nổi thất vọng. Cựu hậu vệ Liverpool cho rằng cầu thủ đàn em đã “đánh lừa” người hâm mộ CLB.

Alexander-Arnold rời Liverpool để khoác áo Real Madrid.

Trận Liverpool gặp Real Madrid tại Anfield thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 5/11 không chỉ là màn tái ngộ giữa hai gã khổng lồ châu Âu, mà còn là lần đầu tiên Trent Alexander-Arnold trở lại sân nhà cũ sau khi chia tay đội bóng thời niên thiếu. Những tiếng huýt sáo và la ó vang lên từ khán đài, và Jamie Carragher hiểu lý do.

“Phản ứng của khán giả là điều dễ hiểu”, Carragher nói trên CBS. “Trong 20 năm khoác áo Liverpool, Trent luôn thể hiện hình ảnh một cổ động viên trên sân cỏ. Nhưng không ai trong số họ sẽ rời Liverpool để chơi cho Real Madrid, dù miễn phí”.

Cựu trung vệ người Anh cho rằng Alexander-Arnold phản bội những lời hứa trước đây. “Nếu cậu ấy thực sự coi Liverpool là câu lạc bộ duy nhất, muốn làm đội trưởng, muốn trở thành huyền thoại, thì không thể ra đi ngay sau khi vừa vô địch Premier League. Cậu chọn đến Real Madrid, đội đã đánh bại mình hai lần ở chung kết Champions League. Làm sao người hâm mộ có thể không tức giận?”.

Carragher nhấn mạnh nguyên nhân sâu xa nằm ở sự im lặng của Trent trong năm cuối tại Liverpool. “Trong khi Salah và Van Dijk công khai nói muốn ở lại, Trent không nói gì. Sự im lặng ấy khiến người hâm mộ cảm thấy bị đánh lừa”.

Cuộc trở lại của Alexander-Arnold tại Anfield vì thế trở nên cay đắng. Với Carragher, hình ảnh “đứa con của thành phố” đã rạn vỡ, và những tiếng huýt sáo đêm đó có lẽ là bản án cảm xúc rõ ràng nhất từ khán đài Kop.