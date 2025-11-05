Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

 Bale chỉ trích Vinicius và Mbappe

  • Thứ tư, 5/11/2025 16:18 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Cựu ngôi sao Real Madrid, Gareth Bale, thẳng thắn chỉ trích hàng công đội bóng cũ sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại Anfield, cho rằng Vinicius và Mbappe làm mọi thứ trở nên phức tạp.

Gareth Bale từng có thời gian khoác áo Real Madrid.

Trong vai trò bình luận viên cho CBS, Gareth Bale tỏ ra thất vọng với cách tấn công của Real Madrid. Anh cho rằng đội bóng của HLV Xabi Alonso thiếu “tia lửa” và sự đột biến trong khu vực 1/3 cuối sân ở trận thua 0-1 trước Liverpool thuộc League Phase, Champions League.

“Tôi không thấy Mbappe hay Vinicius tạo ra khoảnh khắc ma thuật nào. Thật đáng thất vọng khi Real không có được chất lượng mà người ta luôn mong đợi”, Bale nói.

Cựu ngôi sao xứ Wales nhận định Real thiếu một trung phong thực thụ trong vòng cấm. “Họ làm mọi thứ rối rắm. Đôi khi chỉ cần thử thách hậu vệ đối phương. Họ nhanh hơn tất cả, nhưng lại ngại tạt bóng vì không có ai chờ trong vòng cấm. Real cần một số 9 đích thực”, Bale nhấn mạnh.

Ngồi cùng Bale trên trường quay, cựu tiền đạo Arsenal, Thierry Henry cũng đồng tình và nhắm thẳng vào Vinicius. “Cậu ấy có cơ hội đối đầu trực diện với Conor Bradley trong vài phút đầu, rồi lại để đối thủ dễ thở. Khi có lợi thế, phải ép đến khi anh ta phải nhận thẻ vàng, nhưng Vinicius lại bỏ qua”, Henry nói.

Huyền thoại người Pháp còn ví dụ tình huống Vinicius chuyền về khi đang một chọi một, rồi nhận lại bóng trong thế một chọi ba. “Tôi không hiểu nổi. Khi có cơ hội, hãy tấn công ngay. Sao lại lùi lại để khiến mọi thứ khó hơn?”, Henry chia sẻ.

Theo Bale và Henry, Real Madrid đang thiếu một “mũi nhọn” thực sự để tận dụng tốc độ và kỹ thuật của Mbappe, Vinicius. Không có điểm đến rõ ràng trong vòng cấm, hàng công của Real trở nên rườm rà, thiếu hiệu quả và đánh mất bản sắc vốn làm nên đẳng cấp của họ.

Hà Trang

Gareth Bale Gareth Bale Kylian Mbappe Vinicius Conor Bradley Tia lửa Thierry Henry Chọi

  • Gareth Bale

    Gareth Bale

    Gareth Frank Bale là cầu thủ bóng đá người xứ Wales hiện chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá quốc gia Wales. Anh nổi tiếng với lối tấn công từ khoảng cách xa, những cú đá phạt xoáy và khả năng chơi bằng chân trái.

    • Ngày sinh: 16/7/1989
    • Nơi sinh: Cardiff, Wales
    • Chiều cao: 1,85 m
    • Vị trí: Tiền vệ cánh

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Rooney: 'Real Madrid ngheo nan, thieu y tuong' hinh anh

Rooney: 'Real Madrid nghèo nàn, thiếu ý tưởng'

7 giờ trước 09:18 5/11/2025

0

Cựu tiền đạo Wayne Rooney có những nhận xét gay gắt về màn thể hiện của Real Madrid sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại lượt trận 4 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 5/11.

Anfield lot tran Real Madrid hinh anh

Anfield lột trần Real Madrid

10 giờ trước 06:52 5/11/2025

0

Không phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng. Real Madrid vừa hiểu điều đó trong đêm lạnh giá ở Anfield, nơi họ nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Liverpool.

Courtois cuu thua gay kinh ngac hinh anh

Courtois cứu thua gây kinh ngạc

11 giờ trước 06:05 5/11/2025

0

Thủ thành Thibaut Courtois là điểm sáng của Real Madrid trong thất bại 0-1 trước Liverpool tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 5/11.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý