 Bale chỉ trích Vinicius và Mbappe

Cựu ngôi sao Real Madrid, Gareth Bale, thẳng thắn chỉ trích hàng công đội bóng cũ sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại Anfield, cho rằng Vinicius và Mbappe làm mọi thứ trở nên phức tạp.

Gareth Bale từng có thời gian khoác áo Real Madrid.

Trong vai trò bình luận viên cho CBS, Gareth Bale tỏ ra thất vọng với cách tấn công của Real Madrid. Anh cho rằng đội bóng của HLV Xabi Alonso thiếu “tia lửa” và sự đột biến trong khu vực 1/3 cuối sân ở trận thua 0-1 trước Liverpool thuộc League Phase, Champions League.

“Tôi không thấy Mbappe hay Vinicius tạo ra khoảnh khắc ma thuật nào. Thật đáng thất vọng khi Real không có được chất lượng mà người ta luôn mong đợi”, Bale nói.

Cựu ngôi sao xứ Wales nhận định Real thiếu một trung phong thực thụ trong vòng cấm. “Họ làm mọi thứ rối rắm. Đôi khi chỉ cần thử thách hậu vệ đối phương. Họ nhanh hơn tất cả, nhưng lại ngại tạt bóng vì không có ai chờ trong vòng cấm. Real cần một số 9 đích thực”, Bale nhấn mạnh.

Ngồi cùng Bale trên trường quay, cựu tiền đạo Arsenal, Thierry Henry cũng đồng tình và nhắm thẳng vào Vinicius. “Cậu ấy có cơ hội đối đầu trực diện với Conor Bradley trong vài phút đầu, rồi lại để đối thủ dễ thở. Khi có lợi thế, phải ép đến khi anh ta phải nhận thẻ vàng, nhưng Vinicius lại bỏ qua”, Henry nói.

Huyền thoại người Pháp còn ví dụ tình huống Vinicius chuyền về khi đang một chọi một, rồi nhận lại bóng trong thế một chọi ba. “Tôi không hiểu nổi. Khi có cơ hội, hãy tấn công ngay. Sao lại lùi lại để khiến mọi thứ khó hơn?”, Henry chia sẻ.

Theo Bale và Henry, Real Madrid đang thiếu một “mũi nhọn” thực sự để tận dụng tốc độ và kỹ thuật của Mbappe, Vinicius. Không có điểm đến rõ ràng trong vòng cấm, hàng công của Real trở nên rườm rà, thiếu hiệu quả và đánh mất bản sắc vốn làm nên đẳng cấp của họ.