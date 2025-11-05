Rooney: 'Real Madrid nghèo nàn, thiếu ý tưởng'

Cựu tiền đạo Wayne Rooney có những nhận xét gay gắt về màn thể hiện của Real Madrid sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại lượt trận 4 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 5/11.

Mbappe tịt ngòi trước Liverpool. Ảnh: Reuters.

Trong vai trò bình luận viên cho Amazon Prime, Rooney không ngần ngại cho rằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chơi dưới sức và hoàn toàn bị Liverpool áp đảo. “Real Madrid chơi rất tệ. Họ thiếu đi sự nhiệt huyết, thiếu ý tưởng, không di chuyển bóng đủ nhanh và hầu như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào", Rooney thẳng thắn nhận xét.

Cựu đội trưởng MU cũng nhấn mạnh rằng Real Madrid đã đánh mất bản sắc vốn có, thứ từng giúp họ thống trị châu Âu trong nhiều năm qua. “Tôi không thấy sự chủ động hay khát khao chiến thắng trong lối chơi của họ. Ở những trận lớn như thế này, chỉ cần thiếu đi một chút năng lượng, bạn sẽ phải trả giá", Rooney nói thêm.

Bên cạnh đó, Rooney cũng dành lời khen cho Liverpool: “Họ chơi một trận tuyệt vời, giữ được cường độ cao trong suốt trận đấu. Có lúc tưởng chừng họ không thể đánh bại được Thibaut Courtois, nhưng rồi họ vẫn làm được và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng".

Phát biểu sau trận, HLV Xabi Alonso cho biết điểm yếu hiện tại của Real Madrid nằm ở các tình huống cố định. “Đó là những pha bóng khiến chúng tôi nhận nhiều bàn thua nhất mùa này. Liverpool rõ ràng đã nghiên cứu kỹ và rất giỏi trong các tình huống cố định", Alonso nói.

Thất bại 0-1 khiến Real Madrid tạm rơi xuống vị trí thứ 5 tại bảng đấu Champions League, bằng 9 điểm với Liverpool nhưng kém về hiệu số.

