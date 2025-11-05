Anfield lột trần Real Madrid

Không phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng. Real Madrid vừa hiểu điều đó trong đêm lạnh giá ở Anfield, nơi họ nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Liverpool.

Real Madrid thua 0-1 trước Liverpool tại Anfield.

Sau trận derby Madrid thất vọng, Real Madrid lại ngã thêm lần nữa, lần này trước một Liverpool tưởng như đang khủng hoảng tại League Phase, Champions League rạng sáng 5/11. Nếu không có Courtois, thất bại ấy có lẽ còn nặng nề hơn nhiều.

Đây mới chỉ là trận sân khách lớn thứ hai của Real Madrid ở mùa này, và thêm một lần nữa họ không chịu nổi sức ép. Xabi Alonso giữ nguyên đội hình từng đá El Clasico. Ông tin vào sự ổn định, tin vào những con người ấy có thể sửa sai.

Nhưng niềm tin đó không được đáp lại. Real Madrid nhập cuộc tốt, kiểm soát bóng nhiều trong hiệp một, nhưng mọi pha tấn công đều thiếu sắc bén. Họ có bóng, nhưng không có ý tưởng. Có không gian, nhưng không có sự liều lĩnh.

Vinicius Jr. vẫn là niềm hy vọng lớn nhất, nhưng chừng ấy không đủ giúp Real Madrid tạo ra khác biệt. Mỗi pha đi bóng của ngôi sao Brazil đều bị nuốt chửng bởi hệ thống pressing cực nhanh của Liverpool. Real Madrid dần đánh mất sự chủ động, và dấu hiệu khủng hoảng bắt đầu xuất hiện khi hiệp một khép lại.

Real Madrid luôn thua ở những pha bóng cố định.

Hiệp hai, Xabi Alonso thử thay đổi. Ông kéo Camavinga vào giữa, đẩy Güler ra biên phải. Sự điều chỉnh ấy làm Madrid mất nhịp.

Camavinga liên tục mất bóng, tạo điều kiện cho Liverpool tràn lên. Mac Allister, Gravenberch và Szoboszlai chiếm trọn trung tuyến, đẩy Real vào thế bị động hoàn toàn. Họ chuyền nhanh, pressing quyết liệt, và khai thác từng sai lầm nhỏ nhất. Salah, Ekitike và Wirtz có không gian để làm điều họ muốn.

Thua thế trận, Real Madrid còn thua luôn ở các pha cố định. Hàng thủ chơi theo khu vực của Xabi Alonso lộ rõ sự lỏng lẻo. Mỗi quả phạt góc hay đá phạt đều như một lời cảnh báo.

Đội khách gần như đứng nhìn Liverpool di chuyển, bật nhảy và ghi bàn. Không ai kèm người, không ai đọc tình huống. Phản ứng của Real Madrid là chậm, còn cách họ phòng ngự là hời hợt.

Từ băng ghế chỉ đạo, Alonso im lặng. Ông không có phương án thay đổi. Khi đưa Rodrygo vào cánh phải, Real Madrid càng rối. Sự gắn kết biến mất, còn sự tự tin bị bào mòn. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chơi như thể sợ sai, sợ mất bóng, sợ chính áp lực của Anfield.

Mbappe tịt ngòi ở Anfield.

Kylian Mbappe, người được kỳ vọng nhất, lại mờ nhạt đến khó tin. Anh di chuyển ít, ít chạm bóng, và gần như bị cô lập giữa rừng áo đỏ. Khi ngôi sao lớn nhất mất lửa, cả tập thể Real cũng nguội theo. Huijsen, trung vệ trẻ được Alonso bảo vệ hết mực, lại mắc lỗi vị trí và phán đoán. Đáng nói, Anfield không phải nơi để học hỏi bằng sai lầm.

Liverpool không chơi thứ bóng đá hào nhoáng. Họ đơn giản, chính xác, và biết tận dụng từng khoảng trống nhỏ. Họ không cần áp đảo, chỉ cần đúng thời điểm. Những bàn thắng từ tình huống cố định là minh chứng cho sự khác biệt về tổ chức và kỷ luật.

Real Madrid thua không chỉ vì Liverpool hay hơn. Họ thua vì đánh mất chính mình. Một đội bóng từng sống bằng bản lĩnh và DNA chiến thắng, giờ run rẩy khi rời xa Bernabeu. Sức mạnh của họ chỉ tồn tại trong những đêm Madrid, còn ở sân khách, họ yếu mềm, thiếu niềm tin và thiếu cả sự hung hãn từng làm nên tên tuổi.

Xabi Alonso đang học bài học đầu tiên của bóng đá đỉnh cao: danh tiếng không thể thay thế trải nghiệm. Ông có triết lý, có niềm tin, nhưng chưa có bản lĩnh để xoay chuyển tình thế khi đội rơi vào khủng hoảng. Đội bóng của ông đá như một bản sao chưa hoàn thiện, đẹp nhưng mong manh, có ý tưởng nhưng thiếu phản ứng.

Anfield không chỉ là một thất bại. Nó là lời cảnh báo. Real Madrid đang sống trong ảo tưởng rằng họ vẫn là “ông vua” châu Âu, trong khi mọi đối thủ đã bắt kịp, thậm chí vượt lên. Với phong độ sân khách như hiện tại, danh hiệu sẽ rời xa tầm tay.

Courtois vẫn cứu thua, nhưng một mình anh không thể che giấu sự thật: Real Madrid đang yếu đi. Còn Xabi Alonso, nếu không sớm thay đổi, sẽ phải chấp nhận rằng bóng đá không chỉ cần ý tưởng, mà cần cả dũng khí để sống sót ở những nơi như Anfield.