Ngoại hạng Anh lại áp đảo ở Champions League

Ba chiến thắng của Tottenham, Arsenal và Liverpool ở loạt trận rạng sáng 5/11 giúp Ngoại hạng Anh sẽ lại có ít nhất 5 đại diện tại UEFA Champions League mùa tới.

5 đội bóng đều chơi tốt ở giai đoạn đã qua của Champions League.

Nếu Arsenal đánh bại Slavia Praha 3-0 ngay trên sân khách, thì Liverpool cũng quật ngã Real Madrid 1-0. Tottenham thắng đậm nhất, khi vượt qua Copenhagen 4-0. Dù Chelsea, Man City hay Newcastle chưa thi đấu, bên cạnh các đội ở Europa League và Conference League như Forest hay Palace, có thể khẳng định, Premier League gần như sẽ sở hữu 5 suất dự Champions League mùa 2026/27.

Theo thống kê từ Opta, tính đến ngày 5/11, hệ số của bóng đá Anh trên BXH UEFA đã bỏ xa phần còn lại. Premier League có tới 99,6% cơ hội sở hữu 5 suất dự Champions League mùa 2026/27. Đây là xác suất gần như tuyệt đối, dù mùa giải hiện tại của bóng đá châu Âu chỉ mới diễn ra được gần 3 tháng.

Theo quy định UEFA, 2 liên đoàn dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số sẽ được +1 suất UCL trực tiếp mùa tới. Với khoảng cách hiện tại, ngay cả khi các CLB Anh chơi cực tệ từ giờ đến hết mùa ở cả ba cúp châu Âu, họ vẫn giữ vững vị trí số 1.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho sức mạnh vượt trội của bóng đá Anh mùa này, khi Arsenal, Man City, Liverpool hay Tottenham đều đang nắm lợi thế lớn để vào vòng 16 đội. Cả Chelsea và Newcastle cũng chơi không tệ.

Cuộc chiến “một mất một còn” cho suất còn lại của UEFA sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Serie A, La Liga và Ligue 1, Bundesliga. Serie A đang tạm vượt lên với cách biệt chỉ 0,05-0,08 điểm, tương đương 30,7% cơ hội giữ suất thưởng. Đứng ngay sau là Tây Ban Nha (22,5%), Pháp (19,3%), Đức (18,8%).