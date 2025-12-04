Real Madrid nhận tin dữ

Trent Alexander-Arnold nghỉ hai tháng vì rách cơ đùi, nối dài cuộc khủng hoảng chấn thương khiến Xabi Alonso bước vào giai đoạn cuối năm chỉ với nửa hàng thủ lành lặn.

Trent Alexander-Arnold nghỉ hai tháng vì rách cơ đùi

Real Madrid lại rơi vào tình trạng quen thuộc: thắng trên sân nhưng thua trong phòng y tế. Trent Alexander-Arnold, người vừa bắt đầu tìm thấy nhịp thi đấu tại San Mames trước Athletic Bilbao thuộc vòng 19 La Liga rạng sáng 4/12, phải rời sân ở phút 55 và kết quả MRI khẳng định cú sốc: rách cơ thẳng đùi, nghỉ ít nhất hai tháng. Một kế hoạch mùa đông lập tức sụp đổ.

Xabi Alonso từ lâu sống với cảnh không có hậu vệ phải thực thụ. Dani Carvajal vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật nội soi đầu gối và chỉ trở lại vào tháng 1, trong khi Trent vừa bị chặn đứng đà thăng hoa. Real Madrid vì thế bước vào tháng 12 không có ai đủ thể trạng để án ngữ hành lang phải, khoảng trống mà bất kỳ đối thủ nào cũng có thể khai thác.

Trent không chỉ mất trận, anh mất cả quãng tích lũy quan trọng. Ở San Mames, cựu sao Liverpool chơi trận hay nhất từ khi cập bến Madrid: chắc chắn, tỉnh táo và tung đường chuyền mở điểm cho Mbappe. Nhưng đây đã là chấn thương thứ hai mùa này, nâng tổng thời gian vắng mặt lên mức đáng báo động: nếu theo đúng dự đoán, Trent sẽ bị chấn thương trong 58% số trận kể từ khi khoác áo Real.

Trong bối cảnh ấy, một chút an ủi xuất hiện: Camavinga chỉ bị lật cổ chân nhẹ và có thể trở lại gặp Manchester City. Rüdiger cũng không gặp vấn đề nghiêm trọng. Nhưng chừng đó không đủ để che đi thực tế: 55% hàng thủ Real đang nằm viện, gồm Carvajal, Trent, Huijsen, Alaba và Mendy.

Real Madrid sẽ phải đi qua tháng 12 với đội hình vá víu và một lịch đấu nghẹt thở: Siêu cúp, Champions League và Copa del Rey. Khi một đội bóng mất cả hai hậu vệ phải, những cuộc đua đường dài không còn là câu chuyện chiến thuật, mà là cuộc chiến sinh tồn.

Tháng 2 sẽ đón Trent trở lại. Nhưng liệu Real Madrid còn nguyên vẹn đến lúc đó? Đây mới là câu hỏi khiến Xabi Alonso mất ngủ.