Real Madrid tìm lại công thức chiến thắng

Giữa sức ép nghẹt thở sau ba thất bại liên tiếp, Xabi Alonso tìm thấy công thức mà ông mòn mỏi đi tìm.

Real Madrid có chiến thắng tưng bừng trước Bilbao.

Trận thắng tưng bừng 3-0 trước Athletic Bilbao tại San Mames thuộc vòng 19 La Liga rạng sáng 4/12 không chỉ giải cứu Real Madrid, mà còn hé lộ một phiên bản Madrid mạch lạc, bùng nổ và giàu sinh khí hơn bao giờ hết.

Real Madrid đặt chân tới San Mames trong tâm trạng nặng trĩu. Ba cú ngã trước Rayo Vallecano, Elche và Girona khiến ghế của Xabi Alonso lung lay dữ dội. Nhưng chính trên thánh đường của Athletic, Madrid bất ngờ bật dậy bằng màn trình diễn mạnh mẽ nhất từ đầu mùa.

Cú “phẫu thuật” chiến thuật của Xabi là điểm sáng lớn nhất. Real phòng ngự bằng 4-4-2, nhưng khi triển khai bóng, hệ thống lập tức mở ra thành 3-5-2. Tchouameni lùi vào giữa hai trung vệ để tạo đòn bẩy thoát pressing. Trent Alexander-Arnold và Carreras được đẩy cao chơi như những cầu thủ chạy cánh, còn Bellingham và Valverde bó vào trong để kiểm soát trung tuyến. Nhịp vận hành mới giúp Real bóp nghẹt khoảng trống khi mất bóng, pressing tầm cao hiệu quả và thu hồi 13 lần ở một phần ba cuối sân của Athletic.

Lần hiếm hoi trong mùa giải, mọi cá nhân trên sân đều chơi đúng nhịp. Mbappe duy trì phong độ xuất sắc với hai bàn và một kiến tạo, còn Vinicius trông thanh thoát hẳn khi không còn bị kéo vào vai trò phòng ngự nặng nề. Anh tung ra bốn cú sút, ngang Mbappe, và tạo được sức ép liên tục bằng những pha đi bóng tốc độ.

Người hưởng lợi lớn nhất là Trent. Khi có đất để tấn công, hậu vệ người Anh chứng minh giá trị bằng bảy quả tạt - nhiều nhất trận - trước khi phải rời sân vì chấn thương ở phút 53. Đó là tiếc nuối lớn trong một đêm anh hoàn toàn làm chủ biên phải.

Camavinga, nạn nhân chấn thương thứ hai, cũng ghi dấu đậm nét. Anh nâng tỷ số lên 2-0 bằng một pha băng cắt đánh đầu và là cầu thủ có chỉ số xG kiến tạo cao nhất trận (0,77). Trong phòng ngự, cầu thủ người Pháp thu hồi bóng bảy lần và giúp Valverde có cảm giác thi đấu thoải mái hơn khi được trở lại vai trò tiền vệ thuần túy.

Điểm nhấn khác là Bellingham. Từ vị trí hộ công quen thuộc, cựu sao Borussia Dortmund được Xabi kéo xuống đá lệch trái, nhưng khi tấn công lại được trao quyền tự do tuyệt đối. Anh tranh chấp dũng mãnh, thắng sáu pha đấu tay đôi và dẫn đầu đội về số pha thu hồi bóng (7). Khi Real Madrid dẫn 3-0, Bellingham mới giảm nhịp để giữ sức.

Tất cả cũng xoay quanh Tchouameni, trục xoay của cả hệ thống. Anh chạm bóng tới 104 lần, nhiều nhất trận, và là mắt xích then chốt giúp Real kiểm soát nhịp chơi. Pha ghi bàn của Camavinga kết thúc chuỗi 41 giây kiểm soát bóng với 15 đường chuyền là minh chứng rõ ràng cho sự mượt mà Xabi xây dựng.

San Mames có thể trở thành bước ngoặt của mùa giải. Real Madrid cuối cùng tìm thấy nhịp điệu “rock & roll” như lời Xabi hứa hẹn. Vấn đề còn lại chỉ là họ sẽ duy trì nó ra sao khi mất Trent và Camavinga, hai mảnh ghép quan trọng trong cấu trúc mới.