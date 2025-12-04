Mbappe rực sáng

Rạng sáng 4/12, tiền đạo người Pháp góp công vào cả 3 bàn trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Athletic Bilbao ở vòng 19 La Liga.

Màn trình diễn ấn tượng của Kylian Mbappe giúp Real chấm dứt chuỗi 3 trận hòa liên tiếp, qua đó thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn 1 điểm. Đây cũng là trận thắng thứ 6 của "Los Blancos" trong 7 lần đối đầu gần nhất với Bilbao.

Real Madrid nhập cuộc đầy chủ động và chỉ cần 7 phút để đánh sập hàng thủ đội khách. Từ đường chuyền của Trent Alexander-Arnold, Mbappe đột phá dũng mãnh, trước khi tung cú sút từ sát vạch 16,5 m, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Mbappe tỏa sáng rực rỡ.

Athletic Bilbao cũng có những pha đáp trả, đáng chú ý là cú dứt điểm vọt xà của Guruzeta và pha đối mặt bị Courtois từ chối của Berenguer. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn cho thấy sự hiệu quả vượt trội. Trước khi hiệp một khép lại, Alexander-Arnold lại tạo dấu ấn với pha tạt bóng chuẩn xác. Ở phía trong, Mbappe đánh làm tường cho Camavinga đánh đầu, nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục duy trì áp lực. Dù Alexander-Arnold và Camavinga lần lượt rời sân vì chấn thương, Mbappe vẫn biết cách tỏa sáng. Phút 55, tiền đạo người Pháp làm CĐV trầm trồ với cú sút xa đẳng cấp, đưa bóng vượt qua tầm với của Unai Simon, ấn định chiến thắng 3-0.

Athletic Club cố gắng tìm bàn danh dự nhưng các cơ hội của Guruzeta đều không thành công. Chung cuộc, Real Madrid giành 3 điểm quan trọng. Với cá nhân Mbappe, anh chạm mốc 16 bàn tại La Liga mùa này và có cơ hội phá kỷ lục ghi 59 bàn trong một năm dương lịch cho Real Madrid của Cristiano Ronaldo. Hiện tại, "Ninja Rùa" đã có 56 bàn và còn trong tay 4 trận.