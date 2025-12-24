Kịch bản thảm họa với De Gea

Fiorentina của David De Gea vẫn đang đối diện nguy cơ rớt hạng khá cao tại Serie A mùa này.

Fiorentina của De Gea đang có mùa giải thảm họa.

Ở tuổi 35, tương lai của De Gea tại sân Artemio Franchi đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Điều này xảy ra trong bối cảnh Fiorentina đang xếp chót bảng xếp hạng với 9 điểm sau 16 vòng đấu, chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng từ đầu mùa.

Về mặt cá nhân, De Gea vẫn cho thấy giá trị của mình trong khung gỗ. Ở mùa giải đầu tiên khoác áo Fiorentina, anh đạt hiệu suất khá ấn tượng với trung bình 1,19 bàn thua mỗi trận, góp phần giúp đội bóng trụ vững ở nhiều thời điểm khó khăn.

Tuy nhiên, bước sang mùa giải hiện tại, mọi thứ không còn suôn sẻ. Fiorentina sa sút nghiêm trọng tại Serie A và thi đấu nhạt nhòa ở Conference League. Hệ quả là thống kê của De Gea cũng đi xuống, với trung bình 1,4 bàn thua mỗi trận, con số phản ánh rõ sự mong manh nơi hàng phòng ngự của đội bóng áo tím.

Trong trường hợp Fiorentina rớt hạng, báo chí Italy nhận định De Gea là một trong những cái tên đầu tiên đối diện nguy cơ bị thanh lý. Cựu sao MU đang nhận hơn 5 triệu euro mỗi mùa, trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai của Fiorentina, chỉ xếp sau Moise Kean.

Việc không thể trụ lại Serie A ở mùa giải tới sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tình hình tài chính của CLB, buộc họ phải cắt giảm quỹ lương và chia tay những cầu thủ có thu nhập cao như De Gea.

Từ chỗ là ngôi sao hàng đầu của Fiorentina, De Gea giờ đây đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Số phận của anh tại đội bóng áo tím nhiều khả năng sẽ gắn chặt với cuộc chiến trụ hạng khốc liệt của Fiorentina trong phần còn lại của mùa giải.

