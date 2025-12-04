Sáu cầu thủ Real Madrid chống đối Alonso?

Phòng thay đồ Real Madrid có dấu hiệu chia rẽ khi nhiều cầu thủ không hài lòng với cách quản lý của HLV Xabi Alonso.

HLV Alonso chưa thể kiểm soát phòng thay đồ Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo chương trình El Partidazo de COPE, danh sách những cầu thủ được cho là bất mãn bao gồm Fede Valverde, Vinicius Junior, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick và Ferland Mendy. Trong khi đó, Eduardo Camavinga cũng “cảm thấy khó hiểu” khi phải ngồi dự bị thường xuyên hơn mong đợi.

Trong số các trường hợp nêu trên, Vinicius là cái tên đáng chú ý nhất. Ngôi sao người Brazil không còn là ngôi sao số một trên hàng công mà phải nhường lại vai trò này cho Kylian Mbappe, người đã ghi 23 bàn sau 19 trận. Ở cùng số trận đấu, Vinicius chỉ có 5 bàn và chưa đạt phong độ bùng nổ như những mùa giải trước.

Căng thẳng càng leo thang khi quá trình đàm phán gia hạn giữa Vinicius và Real Madrid chưa có tiến triển. Athletic tiết lộ Real đề nghị mức lương 17,5 triệu bảng/năm, nhưng phía cầu thủ muốn con số gần 26 triệu bảng. Đáng lo ngại, Vinicius được cho là “không có ý định gia hạn” nếu mối quan hệ với Alonso không được cải thiện.

Vinicius chống đối HLV Alonso? Ảnh: Reuters.

Dù vậy, trong phòng thay đồ Real vẫn tồn tại một nhóm cầu thủ ủng hộ tuyệt đối chiến lược gia người Tây Ban Nha. Theo COPE, nhóm này gồm Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Thibaut Courtois, Arda Guler và Mbappe. Đây đều là những nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Alonso và vẫn duy trì niềm tin vào ông.

Tình hình của Jude Bellingham và Trent Alexander-Arnold hiện chưa rõ ràng, dù trước đó xuất hiện tin đồn Bellingham có mâu thuẫn với HLV trưởng. Alonso đã bác bỏ thông tin này, đồng thời nhấn mạnh việc giúp tiền vệ người Anh tìm lại phong độ tốt nhất.

Rạng sáng 4/12, Mbappe (cú đúp) và Camavinga tỏa sáng giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-0 trước Bilbao tại vòng 19 La Liga.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.