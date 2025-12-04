Rodrygo chọn bến đỗ mới

Tiền đạo Rodrygo nghiêm túc cân nhắc khả năng chia tay Real Madrid để sang Premier League nhằm củng cố vị trí trong đội tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Rodrygo sẵn sàng sang Premier League chơi bóng.

Ngôi sao 24 tuổi được cho là mở cửa với mọi đề nghị từ nhóm CLB hàng đầu nước Anh gồm Arsenal, Liverpool, Man City, MU, Chelsea và Tottenham. Động thái này - nếu xảy ra, hoàn toàn mang tính chiến lược, bởi Rodrygo lo ngại số phút thi đấu hạn chế ở Madrid sẽ khiến anh khó có suất đá chính ở đội tuyển.

Tại Real Madrid, Rodrygo phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gắt gao ở hàng công. Dù vẫn được HLV Xabi Alonso đánh giá cao, số trận đá chính của anh mùa này giảm đáng kể, khiến tiền đạo người Brazil bắt đầu xem xét những lựa chọn bên ngoài Tây Ban Nha.

Chưa kể, Rodrygo còn trải qua 30 trận liên tiếp không ghi bàn. Đây là chuỗi trận tịt ngòi dài nhất của một cầu thủ tấn công trong lịch sử Real Madrid. Điều đó càng thôi thúc Rodrygo tìm kiếm bến đỗ mới.

Trong khi đó, các CLB Premier League đang theo sát diễn biến, sẵn sàng đưa ra lời đề nghị nếu Rodrygo bắn tín hiệu. Tuy nhiên, thương vụ không hề đơn giản. Real Madrid coi anh là mảnh ghép quan trọng và chỉ chấp nhận đàm phán nếu xuất hiện lời đề nghị được cho là vào khoảng 80 triệu euro hoặc cao hơn.

Một thương vụ ngay giữa mùa giải càng trở nên khó khăn hơn, nhưng sự quyết tâm của Rodrygo cùng áp lực cạnh tranh suất dự World Cup có thể khiến kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 trở nên nóng hơn bao giờ hết.