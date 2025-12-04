Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Rodrygo chọn bến đỗ mới

  • Thứ năm, 4/12/2025 18:03 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Tiền đạo Rodrygo nghiêm túc cân nhắc khả năng chia tay Real Madrid để sang Premier League nhằm củng cố vị trí trong đội tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Rodrygo sẵn sàng sang Premier League chơi bóng.

Ngôi sao 24 tuổi được cho là mở cửa với mọi đề nghị từ nhóm CLB hàng đầu nước Anh gồm Arsenal, Liverpool, Man City, MU, Chelsea và Tottenham. Động thái này - nếu xảy ra, hoàn toàn mang tính chiến lược, bởi Rodrygo lo ngại số phút thi đấu hạn chế ở Madrid sẽ khiến anh khó có suất đá chính ở đội tuyển.

Tại Real Madrid, Rodrygo phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gắt gao ở hàng công. Dù vẫn được HLV Xabi Alonso đánh giá cao, số trận đá chính của anh mùa này giảm đáng kể, khiến tiền đạo người Brazil bắt đầu xem xét những lựa chọn bên ngoài Tây Ban Nha.

Chưa kể, Rodrygo còn trải qua 30 trận liên tiếp không ghi bàn. Đây là chuỗi trận tịt ngòi dài nhất của một cầu thủ tấn công trong lịch sử Real Madrid. Điều đó càng thôi thúc Rodrygo tìm kiếm bến đỗ mới.

Trong khi đó, các CLB Premier League đang theo sát diễn biến, sẵn sàng đưa ra lời đề nghị nếu Rodrygo bắn tín hiệu. Tuy nhiên, thương vụ không hề đơn giản. Real Madrid coi anh là mảnh ghép quan trọng và chỉ chấp nhận đàm phán nếu xuất hiện lời đề nghị được cho là vào khoảng 80 triệu euro hoặc cao hơn.

Một thương vụ ngay giữa mùa giải càng trở nên khó khăn hơn, nhưng sự quyết tâm của Rodrygo cùng áp lực cạnh tranh suất dự World Cup có thể khiến kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Real Madrid rao bán 2 cầu thủ

Real Madrid chuẩn bị danh sách chuyển nhượng cho tháng 1/2026 khi Rodrygo lẫn David Alaba được xác định có thể rời Bernabeu.

36:2181 hôm qua

Thảm họa Rodrygo

Trong khi Kylian Mbappe và Vinicius Junior liên tục tỏa sáng, Rodrygo Goes lại đang trải qua giai đoạn tệ nhất sự nghiệp.

06:12 1/12/2025

3 ngôi sao Real bất mãn với Xabi Alonso

Mâu thuẫn giữa HLV Xabi Alonso và ba ngôi sao Vinicius Junior, Jude Bellingham và Rodrygo được cho là trở nên nghiêm trọng.

05:06 25/11/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Rodrygo Rodrygo

    Đọc tiếp

    Diogo Jota lai duoc nhac ten hinh anh

    Diogo Jota lại được nhắc tên

    5 phút trước 18:58 4/12/2025

    0

    Liverpool dành lời tri ân đầy xúc động cho Diogo Jota trong ngày tiền đạo người Bồ Đào Nha lẽ ra bước sang tuổi 29.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý