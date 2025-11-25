3 ngôi sao Real bất mãn với Xabi Alonso

Mâu thuẫn giữa HLV Xabi Alonso và ba ngôi sao Vinicius Junior, Jude Bellingham và Rodrygo được cho là trở nên nghiêm trọng.

Vinicius không hài lòng với chiến thuật của ông thầy người Tây Ban Nha.

Chuỗi kết quả nghèo nàn, gồm hai trận thua và một trận hòa, làm lộ rõ những vấn đề âm ỉ trong phòng thay đồ, khiến sự ủng hộ dành cho Alonso ngày càng suy giảm.

Theo Fichajes, Vinicius là người đầu tiên bày tỏ sự bất mãn. Tiền đạo người Brazil tin rằng hệ thống chiến thuật của Alonso khiến anh bị cô lập và không thể phát huy tối đa khả năng đột phá. Ngôi sao sinh năm 2000 cho rằng chiến thuật không phù hợp là nguyên nhân khiến bản thân tịt ngòi trong 10 trận gần nhất.

Jude Bellingham cũng không hài lòng với cách vận hành chiến thuật hiện tại. Việc bị kéo ra xa vòng cấm khiến khả năng xâm nhập của anh bị hạn chế rõ rệt. Những lo ngại này được Bellingham và gia đình truyền đạt trực tiếp đến ban lãnh đạo.

Rodrygo, người không ghi bàn trong 26 trận chính thức gần nhất, cho rằng vấn đề đến từ hệ thống chiến thuật nhiều hơn là bản thân anh. Với chỉ hai kiến tạo sau 416 phút thi đấu, đồng hương của Vinicius tin rằng lối chơi hiện tại không hỗ trợ khả năng di chuyển rộng và chuyển đổi vị trí linh hoạt của anh.

Các cầu thủ đánh giá Xabi Alonso quá cứng nhắc, thiếu giao tiếp và chưa đủ kinh nghiệm để dẫn dắt một phòng thay đồ giàu cá tính như Real Madrid. Dù vẫn ủng hộ cựu thuyền trưởng Leverkusen, ban lãnh đạo cũng bắt đầu mất kiên nhẫn khi sự chia rẽ ngày càng sâu sắc.

Nếu không nhanh chóng giải quyết khủng hoảng nội bộ, Real Madrid có nguy cơ đánh mất sự ổn định trong giai đoạn quyết định của mùa giải, điều có thể khiến dự án của Alonso rơi vào bế tắc.