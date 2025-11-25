Đề nghị 150 triệu euro làm rung chuyển Real Madrid

Fichajes tiết lộ Liverpool gửi tới Real Madrid lời đề nghị khổng lồ trị giá 150 triệu euro để lôi kéo Federico Valverde rời sân Santiago Bernabeu.

Liverpool muốn có Valverde.

Đây được xem là một trong những thương vụ táo bạo nhất của thị trường chuyển nhượng, bởi Valverde lâu nay luôn được xem là tài sản bất khả xâm phạm của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Real Madrid giữ lập trường rõ ràng rằng Valverde không phải để bán. Tiền vệ Uruguay còn hợp đồng đến năm 2029 và nhiều lần khẳng định hạnh phúc tại Madrid. Trong mắt ban lãnh đạo, anh là trụ cột thi đấu ổn định, hình mẫu về tinh thần, thái độ và tính chuyên nghiệp. Đó là những phẩm chất giúp Valverde trở thành nhân tố được yêu thích nhất phòng thay đồ.

Tuy nhiên, theo Fichajes, mức giá 150 triệu euro đủ khiến bất kỳ CLB nào cũng phải cân nhắc. Con số mở ra hàng loạt câu hỏi chiến lược về tương lai đội hình, đặc biệt khi Real Madrid đang lên kế hoạch tái cấu trúc lực lượng cho chu kỳ thành công tiếp theo. Khoản tiền khổng lồ hoàn toàn có thể được sử dụng để gia cố nhiều vị trí ưu tiên trong những năm tới.

Phía Liverpool cho thấy rõ sự quyết liệt. Đội bóng vùng Merseyside tin rằng Valverde là mảnh ghép lý tưởng để tái tạo năng lượng tuyến giữa. Không chỉ dừng ở mức phí chuyển nhượng kỷ lục, Liverpool còn được cho là chuẩn bị một bản hợp đồng hấp dẫn với mức lương gấp đôi hiện tại, kèm tiền hoa hồng khủng.

Dẫu vậy, việc để Valverde ra đi sẽ là đòn giáng nặng nề về mặt chuyên môn với Real Madrid. Hiện "Los Blancos" chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng nguồn tin nội bộ cho biết câu chuyện Valverde dần trở thành đề tài thảo luận nghiêm túc ở cấp cao nhất. Thương vụ hứa hẹn có thể gây chao đảo thị trường chuyển nhượng trong thời gian tới.