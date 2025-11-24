Liverpool đang rơi vào giai đoạn tồi tệ nhất trong những năm gần đây, khiến tương lai của HLV Arne Slot trở thành chủ đề nóng tại Anfield.

Liverpool mất bộn tiền để sa thải Slot. Ảnh: Reuters.

Liverpool đã chi hơn 450 triệu bảng để mua sắm trong mùa hè vừa qua nhưng vẫn thua 8 trong 11 trận gần nhất. Áp lực đang đè nặng lên Arne Slot, dù ông chính là người mang về chức vô địch thứ 20 trong lịch sử CLB ở mùa 2024/25.

Tuy nhiên, nếu muốn chấm dứt hợp đồng, Liverpool sẽ phải trả cái giá không dễ chịu. Slot vẫn còn hợp đồng đến năm 2027 sau khi ký thỏa thuận 3 năm để rời Feyenoord và tiếp quản Liverpool vào mùa hè 2024. Mức lương của ông hiện vào khoảng 6,6 triệu bảng mỗi năm, chưa kể các khoản thưởng theo danh hiệu.

Nếu sa thải Slot ngay lúc này, Liverpool sẽ phải chi hơn 10 triệu bảng tiền đền bù cho chiến lược gia 47 tuổi.

Theo báo chí Anh, HLV Jurgen Klopp đang dẫn đầu danh sách ứng viên trở lại ghế nóng. Trong một chương trình phát sóng tháng trước, HLV người Đức thậm chí không bác bỏ khả năng tái hợp.

Ngoài Klopp, Oliver Glasner của Crystal Palace cũng là ứng viên sáng giá. HLV người Áo từng vô địch Europa League cùng Eintracht Frankfurt và giành FA Cup với Palace mùa trước. Glasner còn có thành tích đáng nể khi thắng Liverpool trong ba lần đối đầu gần nhất, điều khiến ông thu hút sự chú ý của giới phân tích.

Andoni Iraola đứng thứ ba trong danh sách. HLV của Bournemouth nhận nhiều lời khen bởi cách giúp đội bóng nhỏ thi đấu bùng nổ và kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 9.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.